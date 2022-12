Deutliche Derby-Pleite für dezimierte DJK

Kaufbeurer Basketballer unterliegen zuhause dem TV Memmingen mit 56:76. DJK jetzt nur noch sechster in der Bezirksoberliga.

Eigentlich könnte die DJK Kaufbeuren mit einer ausgeglichenen Bilanz gut leben - allerdings nicht so, wie diese inzwischen in der aktuellen Bezirksoberliga-Saison zustande gekommen ist. Denn auf die vier überzeugenden Siege zum Start in die Spielzeit folgten vier teils heftige Pleiten. Auch im Allgäuer Derby gegen den Rivalen TV Memmingen kassierten die Kaufbeurer am vergangenen Samstag vor heimischem Publikum mit 56:76 (30:36) eine weitere empfindliche Schlappe.

DJK hat nur sechs Stammkräfte

Gerade einmal sechs Stammkräften konnten die Kaufbeurer zum prestigeträchtigen Derby aufbieten. Mit Max Beinhofer und Mario Smith fiel das Center-Duo der Starting Five aus und auch Oldie Krzysztof Kaczmarek sowie Brandon Kohn mussten passen. Dafür rückten aus der Zweiten Mannschaft Roman Hacker, Amit Mann und der 16-jährige Julius Denninger in den Kader und machten ihre Sache gut. Allerdings konnte die DJK die Ausfälle – besonders den von Topscorer und Defensiv-Anker Beinhofer – erneut nicht annähernd kompensieren.

TV Memmingen übernimmt sofort das Ruder

Die Memminger nahmen von Beginn an das Heft in die Hand - angeführt von Aufbauspieler Josua Schnug (25 Punkte) und ihrem Center-Koloss Mahmoud Asfirh (26 Punkte), der bereits für die syrische Nationalmannschaft aufgelaufen ist. Beide Topspieler des TVM bekamen die Gastgeber kaum in den Griff. Nach dem ersten Viertel waren die Kaufbeurer bereits mit 20:29 im Rückstand. Das Guard-Duo der DJK mit Alex Susock und Dominik Titz leistete noch am meisten Gegenwehr. Mit 17 Punkten war Titz auch bester Punktesammler seiner Mannschaft. „Wir waren über die 40 Minuten wieder nicht konstant genug“, sagte der 25-jährige Aufbauspieler. „Wir rufen unser ganzes Leistungsvermögen zurzeit nur sporadisch ab. Aber es war auch wieder jede Menge Pech im Abschluss dabei.“ Die Defensive sei jedenfalls der Grund gewesen, warum die DJK über weite Strecken im Spiel blieb. Nach bereits 15 Punkten Rückstand im zweiten Spielabschnitt kämpften sich die Hausherren bis zur Halbzeit zumindest bis auf 30:36 zurück.

Nach der Pause geht die Luft aus

Doch nach dem Seitenwechsel ging den ersatzgeschwächten Kaufbeurern dann mehr und mehr die Luft aus. „Den Willen kann man dem Team sicher nicht absprechen, das würde sich auch gerade in einem Derby absolut verbieten“, sagte Coach Peronace. Doch fehlten derzeit einfach die Form – auch wegen zu geringer Trainingsbeteiligung – sowie die Kreativität und Durchschlagskraft im Angriff. Mit 45:57 im Hintertreffen ging die DJK ins Schlussviertel – und auch dort konnten sie den Memmingern nicht mehr viel entgegnen. Letztlich setzte es eine krachende 56:76-Pleite gegen den großen Widersacher aus dem Unterallgäu – „keine Frage sehr schmerzlich für uns“, wie Peronace enttäuscht bestätigte. Durch die vierte Niederlage in Folge ist der einstige Spitzenreiter nun bis auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht.

Für die DJK Kaufbeuren spielten (Punkte): Titz (17), Susock (15), Dressler, Özer (je 9), Mann (4), Bayar (2), Denninger, Hacker, Taltakaev.

Zum Abschluss der Hinrunde soll ein Erfolg gher

Im abschließenden Spiel der Hinrunde vor der Weihnachtspause müssen die Kaufbeurer beim tabellensiebten TSV Gersthofen am kommenden Sonntag, 18. Dezember, antreten. Die Augsburger Vorstädter haben bislang erst zwei Siege aus sieben Partien auf dem Konto. „Vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, dass wir als Favorit in dieses Spiel gehen, aber das gilt in unserer momentanen Schwächephase sicher nicht mehr“, meint Peronace. Dennoch gelte es nun dringend, nach den jüngsten Enttäuschungen mit dem ersehnten Erfolgserlebnis in die fünfwöchige Pause zu gehen.