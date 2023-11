„Deutschland steuert auf ein Problem zu“ - U17-Coach des ESVK übt Kritik

Simon Steiner, Nachwuchstrainer des ESV Kaufbeuren, kritisiert, dass im Sport der Leistungsgedanke verloren geht. Das werde perspektivisch ein Problem.

15.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die U17 des ESV Kaufbeuren hat ihr Ziel, unter die Top 8 des Landes in der Division I zu kommen, verfehlt. Trainer Simon Steiner (38) schlägt Alarm.

Herr Steiner, Ihre Mannschaft hat sich nicht für die Meisterrunde qualifiziert und muss in der Qualifikationsgruppe nun mindestens Vierter werden, um im Herbst 2024 wieder dort zu starten, wo sie vor wenigen Wochen gestartet ist. Wie realistisch ist das?

Simon Steiner: Wir sollten und müssen das Ziel erreichen. Aber es ist kein Selbstläufer. Deggendorf, Freiburg, Garmisch und auch Bietigheim haben allesamt gute Einzelspieler. Sie haben die Top-Leute nicht in der Tiefe, aber sie können uns wehtun. Diese Runde wird ein harter Kampf. Am dritten November-Wochenende spielen wir gegen Freiburg. Dann wissen wir genauer, wo wir stehen.

Wo sehen Sie aktuell die Probleme ihres Teams?

Steiner: Das Hauptproblem ist die fehlende Leistungsbereitschaft, der letzte Wille. Für mich ist Eishockey alles. Dem Eishockey ordne ich alles unter. Das sehe ich bei einigen meiner Mannschaft nicht. Ich habe in den vergangenen Wochen mit vielen Trainern gesprochen. Sie berichten Ähnliches. Der Leistungsgedanke scheint derzeit in Deutschland verloren zu gehen. Es fehlt an der notwendigen Konsequenz.

Also ein gesellschaftliches Problem?

Steiner: Keine Medaillen für Deutschland in der Leichtathletik, massive Probleme in der Fußball-Jugend. Schauen wir nach Mannheim: Ein Standort, der in den vergangenen Jahren immer ganz vorne mit dabei war – jetzt spielt die U20 auch nur die Qualifikationsrunde. Mir scheint, dass man sich in Deutschland nicht mehr so anstrengen muss. Sport-Deutschland steuert auf ein Problem zu.

Können Sie der Entwicklung als Eishockeytrainer entgegenwirken?

Steiner: Wir tun unser Möglichstes. Aber unsere Einflussmöglichkeiten sind begrenzt, wenn man bedenkt, dass wir pro Woche zwischen 16 und 20 Stunden mit den Jugendlichen arbeiten. Da lässt sich das, was im Alltag schiefläuft, nicht alles auffangen.

Simon Steiner, Tariner der U17 des ESV kaufbeuren. Bild: Mathias Wild

Hat sich Ihre Mannschaft in Teilbereichen verbessert?

Steiner: Im Wesentlichen und Generellen – zu wenig, um in die Meisterrunde zu kommen. Wir haben den Sommer über unser Training angepasst und versucht, noch besser auf die Schwächen einzugehen. Auf dem Eis kam wenig heraus. Dass wir es nicht in die Meisterrunde geschafft haben, lag aber auch daran, dass wir in einer Art „Todesgruppe“ waren. In der anderen Gruppe waren München und Straubing früh als Schlusslichter gesetzt und Teams, die ganz vorne lagen, hatten wir im Sommer in der Vorbereitung besiegt.

Wie können Sie verhindern, dass talentierte Spieler, die in einigen Jahren zur DEL2 stoßen könnten, nun abwandern, weil sie eben in Meisterrunden dabei sein wollen.

Steiner: Wenn sich die Entwicklung so fortsetzt, dann werden keine Top-Spieler mehr zum ESVK wechseln. Zuletzt haben sich Talente wie Keanu Salmik, Luca Kinzel, Fabian Nifosi und Leon Sivic für uns entschieden. Setzt sich die Entwicklung fort, wird das verdammt schwer. Das ist Fakt.

Wie bewerten Sie die Abgänge der U17?

Steiner: Wir hatten Abgänge, richtig. Aber da waren aus meiner Sicht keine Spieler dabei, die mit Sicherheit in zwei oder drei Jahren in der Ersten Mannschaft gespielt hätten.