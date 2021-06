Deutschland unterliegt England bei der Europameisterschaft

England kommt weiter, Deutschland muss nach Hause fahren. Fans in Kaufbeuren leiden mit ihrer Nationalmannschaft

29.06.2021 | Stand: 20:47 Uhr

Aus, aus, vorbei. Geplatzt sind alle deutschen Träume vom Titel bei der Fußball-Europameisterschaft. Nach einer torlosen ersten Halbzeit in der Achtelfinalbegegnung gegen England im Londoner Wembley-Stadion trafen Sterling und Kane zum Endstand von 0:2. Nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM 2018 blieben Jogis Jungs auch diesmal hinter den Erwartungen zurück.

Deutschland draußen, England weiter

Die Briten stehen damit im Viertelfinale und treffen am Samstag auf den Sieger aus der Partie Schweden gegen die Ukraine. Das Match der Deutschen haben auch in Kaufbeuren zahlreiche Fans am Fernseher verfolgt. Im Sport-Café in der Pfarrgasse waren die Zuschauer anfangs noch optimistisch, doch spätestens nach dem zweiten Treffer der Engländer herrschte blankes Entsetzen.

