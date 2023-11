Dezimiert, aber trotzdem deutlich gewonnen - DJK mit Siegeswillen

Die DJK Kaufbeuren holt trotz Personalnot ihren ersten Auswärtserfolg in der Bezirksoberliga. Rumpftruppe überzeugt defensiv beim 68:50 in Nördlingen.

02.11.2023 | Stand: 11:01 Uhr

Überraschend deutlich hat die DJK Kaufbeuren den ersten Auswärtssieg der Saison eingefahren: Der Bezirksoberligist siegte beim TSV Nördlingen II mit 68:50 – obwohl mehrere Leistungsträger fehlten. „Das war eine überragende Teamleistung, wie sie in genau solch einer Situation erforderlich ist“, sagte DJK-Trainer Isidoro Peronace. „Wie diese Rumpftruppe gekämpft hat und füreinander gelaufen und jedem Ball hinterher gehechtet ist, war sehr beeindruckend.“ Man habe den Siegeswillen über die komplette Spielzeit in den Augen seiner Schützlinge sehen können. „Wir hatten immer die richtige Antwort parat und haben keinen Zweifel daran gelassen, dass wir auch dezimiert zu den Topteams dieser Liga gehören.“

Stammspieler und Youngster fehlen

Gegen die noch sieglosen Gastgeber aus Nördlingen, die allerdings alle Partien bisher äußerst knapp verloren haben, zeigten die Kaufbeurer von Beginn an eine hoch konzentrierte Leistung, auch ohne die erkrankt oder verletzt ausfallenden Stammspieler Dominik Titz und Willi Dressler sowie die beiden Youngster Julius Denninger und Luca Pané. Mit 18:10 ging das erste Viertel an die Gäste, bis zur Pause bauten sie den Vorsprung vor allem dank einer herausragenden Defensivleistung auf 31:16 aus. „31 Punkte sind jetzt nicht gerade eine Offenbarung in der Offensive, aber wenn du in einer Halbzeit den Gegner bei 16 Punkten hältst in dieser Liga, dann kannst du eigentlich kaum verlieren“, fasste Peronace die erste Hälfte aus seiner zufriedenen Sicht zusammen. Wieder war Center Max Beinhofer mit 17 Zählern der beste Punktesammler bei der DJK, Spielmacher Alex Susock steuerte gewohnt solide 15 Zähler bei. Ein Sonderlob des DJK-Coaches verdiente sich Routinier Krzysztof Kaczmarek, dem 13 Punkte gelangen und der „sehr präsent und auffällig war in seinem bisher besten Spiel der Saison.“

Mit Dreiern den Gegner in Schach gehalten

Einzig nach dem Seitenwechsel im dritten Spielabschnitt ließ seine Mannschaft die Zügel etwas lockerer, verlor aber nie die Kontrolle über die Partie gegen die Nordschwaben, die nun noch einmal alles hineinwarfen. Doch vor allem aus der Distanz antworteten die Kaufbeurer in dieser Phase immer wieder mit erfolgreichen Würfen. „Das ist natürlich gut für die eigene Moral, und der Gegner weiß irgendwann, dass es heute hier nichts zu erben gibt“, sagte der DJK-Trainer. „Wir haben sämtliche aufkommenden Druckphasen der Nördlinger im Grunde im Keim erstickt und das Momentum nie so richtig abgegeben.“ Folglich ging auch das Schlussviertel dann wieder an die Gäste, die nach einer starken Vorstellung mit sehenswerten Teambasketball völlig souverän mit 68:50 die Oberhand behielten. Zwar verbleiben die Ostallgäuer vorerst auf dem vierten Tabellenplatz, sind aber mit bislang drei Siegen aus vier Begegnungen punktgleich mit den drei Teams darüber.

Jeder kann jeden schlagen

„Man kann nach vier Spieltagen schon sagen, dass in dieser Liga alles möglich ist und jeder jeden schlagen kann. Es gibt definitiv kein Überteam, das durchmarschiert wie etwa Illertal in der vergangenen Saison“, sagte Peronace.

Für die DJK Kaufbeuren spielten (Punkte): Beinhofer (17), Susock (15), Kaczmarek (13) Özer (9), Lukac (5), Deuschl S. (4), Taltakaev (3), Koehler (2) Hacker.

Nach dieser ersten Saisonphase hat die DJK zwei Wochen Pause, ehe sie am Samstag, 11. November, ab 19.30 Uhr den Tabellenvorletzten TSV Haunstetten in der Schelmenhofhalle empfängt. Peronace: „Da gilt es natürlich, an diese tadellose Leistung gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner zuhause anzuknüpfen und bis dahin wieder alle Leute fit zu bekommen.“ Mit einem Heimsieg winkt den Kaufbeurern dann sogar der Sprung an die Tabellenspitze.