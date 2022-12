DFB ist der große Verlierer - Markwart Herzog kritisiert die Haltung des Verbandes

Markwart Herzog über die Fußball-WM. Der Leiter der Schwabenakademie moniert Heuchelei und Symbolpolitik vom DFB und Vertreter Deutschlands.

18.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Der Winter und mit ihm das Christkindl stehen vor der Tür. Doch dort werden sie abgegrätscht und nicht durchgelassen – erst die Fußball-WM in Katar. Über die und deren sportlichen Ausgang machen sich Experten Gedanken. Heute: Markwart Herzog.

Der Leiter der Schwabenakademie Irsee ist auch Fußball-Fachmann und hat schon das FC Bayern-Museum mit einer Expertise zum Wanken gebracht. Zur WM macht er sich seine ganz eigenen Gedanken: „Mich hat diese FIFA-WM schon vor dem Eröffnungsspiel genervt. Denn das Eigentliche, der Sport, ist in den Hintergrund gerückt. Eine Ausgeburt des Opportunismus ist wieder mal der DFB“, meint Herzog, denn: „Er hat die Spieler ins Messer laufen lassen: Dass Manuel Neuer keine Armbinde nach seinem politischen Geschmack tragen darf, sondern die von der FIFA zur Verfügung gestellten Textilstreifen nehmen muss, weiß jeder, der das Kleidungsreglement des Weltfußballverbands kennt. Mit pathetischen Gesten nachträglich über Zensur zu klagen, ist pure Heuchelei.

Imageschaden durch Symbolpolitik

Diese PR des DFB hat dem Sport enorm geschadet. Die Folgen sind verheerend: Arabische Fans ziehen mit der Politisierung des Fußballs nach, indem sie auf ähnlich grelle Weise für Organisationen werben, die Hass gegen Israel und gegen die Juden schüren, denen sie nichts als Tod und Verderben wünschen“, erklärt Herzog. Wie die DFB-Funktionäre haben auch deutsche Politiker eine schlechte Figur gemacht. Mit ihrer oberlehrerhaft inszenierten Pose hat Nancy Faeser den von ihr verfolgten Zielen vielleicht geschadet. Denn Sie kann nicht erwarten, in einem extrem konservativen muslimischen Land wie Katar, in dem Frauen den Männern noch in keiner Weise rechtlich gleichgestellt sind, mit den Forderungen der LBTQ-Aktivisten Gehör zu finden.

Spott für Doppelmoral

Warum hat Minister Habeck nicht die One-Love-Binde getragen, als er fast zeitgleich mit Faesers Symbolpolitik die Gaslieferungen mit Katar ausgehandelt hat? Über diese Doppelmoral spotten seitdem katarische Medien. Auch die deutschen Spieler scheinen auf dem Platz den Ball aus dem Blick verloren zu haben.

Fußball kann keine Probleme lösen

Politisch und sportlich ist der DFB der große Verlierer dieser WM. Der Fußballsport ist es ebenso, weil er für allgemeinpolitische Ziele instrumentalisiert wurde. Der Sport ist nicht dafür da und er ist zu schwach, jene Probleme zu lösen, an denen die Politik scheitert. Ein globales Fußballfest ist nur dann möglich, wenn wir es hinnehmen, dass die Spieler aus Ländern von großer kultureller und politischer Diversität stammen. Diese Lehre müssen wir aus der WM ziehen“, resümiert Herzog.

„Im Endspiel setze ich auf einen 1:0-Sieg der Franzosen, und für die Kroaten erhoffe ich im „kleinen Finale“ einen Sieg – natürlich im Elfmeterschießen.“

