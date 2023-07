Die Außenstelle im Mittelpunkt - Fortbildung beim TV Kaufbeuren

Die Judoabteilung des TV Kaufbeuren ist Teil des Olympiastützpunktes – und war nun Gastgeber für eine Fortbildung.

13.07.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Insgesamt 43 Judoka machten sich auf den Weg, um am offenen Regionalstützpunkttraining in Kaufbeuren teilzunehmen. Dieter Zimmermann organisierte als Leiter des Bezirksstützpunktes Schwaben die Fortbildung, an der sich nicht nur der schwäbische Judonachwuchs, sondern auch die Trainer aus den einzelnen Vereinen mit großem Interesse beteiligten.

Außenstelle des Olympiastützpunktes

Da die Judoabteilung des TV Kaufbeuren weiterhin Außenstelle des Olympiastützpunktes ist, wurde die Judofortbildung wieder vom Bayerischen Judoverband gefördert. Unterschiedliche Wettkampftechniken, vor allem Variationen im Bereich Schulterwürfe, Haltegriffe und Hebeltechniken wurden gezeigt und intensiv eingeübt. Neben den Übungen in der Gruppe gingen die Trainer Dieter Zimmermann und David Karle im Individualtraining auf die Schwächen und Stärken der Judoka ein. Begleitet wurde die Aktion vom schwäbischen Jugendleiter Alexander Timakov, der sich eifrig Notizen machte, da die Mannschaftsbildung für den bevorstehenden Rene-de-Smet- und Bayernpokal ansteht. Nicole Barnsteiner und Steven Oslath mit einem Team aus der Elternriege sorgten für einen reibungslosen Ablauf bei Auf- und Abbau und Verpflegung.

Technikschulung für das schwäbische Team

Schon kurz nach dem Kaufbeurer Lehrgang wurde ein weiteres Trainingswochenende in Memmingen vorbereitet, dafür stehen Dieter Zimmermann, Michael Zimmermann, Artur Sipple und Zita Notter als Trainer auf der Matte. Ziel des Trainerteams ist es, neben der Technikschulung genügend schwäbische Judoka für den anstehenden Team-Vergleich der Bezirke in Bayern in Aschaffenburg zu motivieren.