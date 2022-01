Die Bauplus in Kaufbeuren soll im Februar stattfinden

Hat die Bauplus in fünf Wochen eine Chance? Der Veranstalter ist zuversichtlich, dass ihm die Pandemie nicht noch einmal einen Strich durch die Rechnung macht.

02.01.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Messeveranstalter Jens Güttinger nimmt einen neuen Anlauf für die Bauplus im Februar. Der Unternehmer zeigt sich optimistisch, dass die Ausstellung mit einem Hygienekonzept trotz der Pandemie in der Kaufbeurer Karthalle stattfinden kann. An den Stadteingängen stehen bereits die Hinweisschilder. „Wir sind sehr zuversichtlich“, sagt Güttinger. Im vergangenen Jahr musste die Bauplus trotz mehrerer Ausweichtermine pausieren, da die politischen Vorgaben angesichts der hohen Infektionszahlen keine Messen in Kaufbeuren zuließen. „Der Schutz der Besucher, Aussteller und Mitarbeiter steht an oberster Stelle“, so der Veranstalter. Bei einem Pressetermin im Rathaus stellte er sein Konzept jetzt vor.