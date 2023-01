Die beste Jungmusikanten aus Schwaben messen sich in Buchloe

Beim „Concertino“-Verbandsentscheid des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes erreichen die Teilnehmer hohe Punktzahlen. Wer aus dem Ostallgäu zum Landesentscheid darf.

28.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die besten jungen Musikerinnen und Musiker aus den schwäbischen Blaskapellen trafen sich in Buchloe zum Wettstreit. Beim Verbandsentscheid des „Concertino“-Wettbewerbs des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) stellten sich zahlreiche Teilnehmer der Solo-/Duo-Wertung.

Wem die Jury in Buchloe 93 oder mehr Punkte gibt, darf zum Landesentscheid im unterfränkischen Hammelburg

„Was wir hier und heute erlebt haben, ist schon sagenhaft“, schwärmte ASM-Bundesjugendleiter Markus Schubert. Es gehöre viel Fleiß dazu, auf ein solches musikalisches Niveau zu gelangen. Tatsächlich bekam das Publikum in der Aula des Buchloer Gymnasiums musikalischen Höchstleistungen in den jeweiligen Altersgruppen zu hören. Entsprechend hoch bewerteten die unterschiedlichen, jeweils dreiköpfigen Fachjurys die insgesamt 63 Vorträge: Allen Teilnehmern wurden „sehr gute“ oder „ausgezeichnete“ Leistungen bescheinigt. 36 Vorträge erhielten 93 oder mehr von 100 möglichen Punkten. Die entsprechenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualifizierten sich für den Landeswettbewerb am 18. März im unterfränkischen Hammelburg. Dann treffen die Vertreter des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes auf die Qualifikanten der anderen bayerischen Blasmusikverbände.

Ein Hornist schafft räumt alle Puntke ab

Die höchste Wertung des Tages erzielte Hornist Benedikt Müller von der Stadtkapelle Donauwörth (Altersstufe 5) mit 100 von 100 möglichen Punkten. Aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu beteiligte sich zum einen Sophie Kinert an der Klarinette (Altersgruppe Ib, Jahrgang 2013 bis 2012) an dem Wettstreit. Sie besucht die Ludwig-Hahn-Sing-und Musikschule in Kaufbeuren und erreichte mit 89 Punkten einen „sehr guten Erfolg“. Zum anderen waren in der Sparte „Duo Holzbläser“ Magdalena Ott (Querflöte) und Johannes Ott (Klarinette) von der Musikkapelle Roßhaupten von der Partie (Altersgruppe II, Jahrgang 2011 bis 2010). Sie holten mit 98 Punkten einen „ausgezeichnetem Erfolg“ und qualifizierten sich für den Landesentscheid.

Nach den Corona-Jahren schätzen alle Beteiligten wieder die Vorzüge eines Wettbewerbs in Präsenz

Der diesjährige Solo-/Duo-Wettbewerb war die erste „Concertino“-Präsenzveranstaltung auf Verbandsebene nach der Corona-Zeit. Um den jungen Musikerinnen und Musikern auch während der Lockdown-Phasen ein Ziel für ihr Proben zu geben, hatte der ASM vor zwei Jahren zwar einen Video-Wettbewerb ausgeschrieben. Aber dass die direkte Begegnung mit Gleichaltrigen im Zeichen der Musik durch nichts zu ersetzen ist, wurde auch bei der Veranstaltung in Buchloe wieder deutlich. Alle Teilnehmer des Verbandsentscheids hatten sich in Vorentscheiden auf der Ebene der ASM-Bezirke qualifiziert, wenn sie 91 und mehr Punkte erreicht hatten. Im kommenden Jahr findet turnusgemäß wieder der „Concertino“-Kammermusikwettbewerb statt. Dann treten Ensembles mit drei bis zwölf Musikerinnen und Musikern vor die Juroren.