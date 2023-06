Die „Buron Tigers“ gewinnen alles - Leichtathletik-Nachwuchs des TVK glänzt

Drei Leichtathletik-Nachwuchsteams des TV Kaufbeuren landen auf dem Podest. Valentina Glöckner ist schwäbische Meisterin im Blockwettkampf.

05.06.2023 | Stand: 13:07 Uhr

Erneut haben die Nachwuchsathletinnen und -athleten des TV Kaufbeuren überzeugt. Sie waren bei den schwäbischen Meisterschaften der Blockwettkämpfe und bei einem Kinderleichtathletikwettkampf am Start.

Valentina Glöckner holt souverän den Titel

Bei der „Schwäbischen“ in Schwabmünchen waren Valentina Glöckner und Lieselotte Westphal mit dabei. Blockwettkämpfe sind Mehrkämpfe, bei denen verschiedene Disziplinen in einem Block zusammengefasst und im Gesamtergebnis gewertet werden. Im Block Sprint/Sprung holte sich die 11-jährige Glöckner in ihrer Altersklasse überraschend die Goldmedaille. Mit neuer Bestzeit im 60 Meter-Hürdensprint (12,13 Sekunden) ging sie zunächst in Führung, fiel jedoch nach dem Speerwurf auf Platz zwei zurück. Über die 75m (11,34 sec) sprintete sie erneut an die Spitze und gab die Führung mit ihren Leistungen im Hochsprung (1,24m) und zuletzt im Weitsprung (3,87m) nicht mehr aus der Hand. Damit wurde Glöckner bei der Siegerehrung als schwäbische Meisterin geehrt. Für Lieselotte Westphal (W12) verlief der Wettkampf nicht ganz nach Plan. Sie konnte an ihre gewohnten Leistungen nicht anknüpfen, belegte im Endergebnis dennoch einen guten achten Rang in ihrer Altersklasse.

"Buron Tigers" immer vorne

Auch den jüngsten Athleten des TVK bot sich beim 8. Kinderleichtathletikwettkampf in Memmingen wieder die Gelegenheit, ihr Können und ihren Teamgeist unter Beweis zu stellen. Das U8-Team „Buron Tigers“ (Jonah Danzinger, Emil Glaser, Leopold Grimm, Elina Kreuzer, Tatiana Pavelkova, Martha Stürminger) trat gegen sechs weitere Mannschaften im 30m-Hindernissprint, Schlagwurf, in der Einbein-Hüpfer-Staffel und Biathlon-Tandem-Staffel an. In jeder Disziplin konnten die Kinder souverän den Sieg für sich verbuchen und freuten sich über den verdienten ersten Platz in der Gesamtwertung.

Den "Buron Panthers" fehlt nur ein Punkt

Hochmotiviert gingen die „Buron Panthers“ mit Philippa Deli, Karla Hämmer, Julian Mayr, Marla Niedoba, Sophie Tanner und Jakob Danzinger als Team in der U10 ins Rennen. Beim 40m-Hindernissprint waren die Kaufbeurer unschlagbar, und auch im 40m-Einzelsprint, Wechselsprung, Schlagwurf und in der Biathlon-Tandem-Staffel zeigten sie herausragende Leistungen. Am Ende machte ein einziger Punkt in der Gesamtwertung den Unterschied. Dennoch freuten sich die Kinder über den zweiten Platz von insgesamt 16 Mannschaften in ihrer AK.

Auch die "Buron Lions werden zweite

Zuletzt überzeugte auch das U12-Team „Buron Lions“ (Sophie Hartmann, Klara Kreuzer, Jakob Nocker, Hanna Fischer, Lena Glaser, Ida Klobe, Hannah Koch, Nora Möst) beim 50m-Einzelsprint, im Fünfsprung, beim Drehwurf und in der 50m-Hindernissprint-Staffel. Auch beim abschließenden Höhepunkt, der 6x800m-Staffel, liefen die Kaufbeurer vorne mit und sicherten sich in der Gesamtwertung bei 15 teilnehmenden Mannschaften den Silberrang. Natürlich freuten sich nicht nur die Kinder, sondern auch das Trainerteam über die tollen Leistungen der Leichtatleten des TVK in allen drei Altersklassen.