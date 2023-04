Die Damen des TVK sind Meister

Neben der Damenmannschaft holen auch beide Jugendmannschaften des TV Kaufbeuren am Ende der Tischtennis-Saison einen Titel.

18.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Tischtennis-Abteilung des TV Kaufbeuren kann auf eine insgesamt gute bis sehr gute Saison zurückblicken. Von acht gestarteten Mannschaften feierten drei Teams Meisterschaften. So holten sich die beiden Jugendteams und die Damen jeweils den Titel. Die Herren III steigen in die Bezirksklasse B auf.

Klara Hauser und Angelina Keist bestes Doppel

Eine starke Halbrunde gelang der Jugend I in der Bezirksklasse B. In acht Partien feierte sie sechs Erfolge. Zudem gelang noch ein Unentschieden. Somit lag die Mannschaft mit 13:3 Punkten auf Platz eins und feierte die Meisterschaft. Bis zum Ende war es aber ein enges Rennen. Der Tabellenzweite hatte nur einen Punkt Rückstand. Klara Hauser wurde mit 14:4 Siegen die beste Spielerin der Liga. Auf Rang vier der Einzelwertung kam Angelina Keist (17:7), Senad Taslaman (15:6) wurde Siebte. Auch im Doppel waren Klara Hauser und Angelina Keist eine Bank – sie bildeten das beste Paar in der gesamten Liga.

Die Jugend II bleibt ungeschlagen

Die Jugend II stand dem in nichts nach, blieb ungeschlagen und gab in sechs Partien nur einen Punkt ab. Der Meistertitel gelang somit souverän mit fünf Punkten Vorsprung. In der Bezirksklasse C waren nach dem Rückzug von Friesenried und Pfronten nur noch vier Mannschaften vertreten. Gespielt wurde eine Doppelrunde. Gleich vier Mannschaftsmitglieder spielten sich in die Top Ten der Einzelwertung: Julien Keist (12:3), Philip Maurer (11:3) und Igor Temucin (13:1) belegen die Plätze vier bis zwei. Neunte wurde Anna Wegner (10:4). Auch im Doppel war das Team stark: Philip Maurer/Igor Temucin wurden erste, Julien Keist/Anna Wegner dritte.

Ursula Fischer und Petra Haider in der Liga Nummer eins

Die dritte Meistermannschaft waren die Damen in der Bezirksklasse A. Auch in dieser Liga gab es im Saisonverlauf zwei Teams, die zurückgezogen wurden, sodass die Ligastärke nur noch bei fünf Teams lag. Die TVK-Damen sicherten sich mit 13:3 Punkten den Titel mit zwei Zählern Vorsprung. Ursula Fischer wurde zweitbeste Spielerin der Liga (17:3 Siege), Gabriele Klauer folgte als sechste, dahinter kam Manuela Grund. Im Doppel waren Ursula Fischer/Petra Haider sogar die Nummer eins der Liga.