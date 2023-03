Die Damen sind vorzeitig Meister - TVK feiert Titel im Tischtennis

Der TV Kaufbeuren freut sich außerdem über einen Titel bei der Jugend im Tischtennis. Und es gibt Chancen für den TVK auf weitere gute Platzierungen.

17.03.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Die ersten wichtigen Entscheidungen sind in der Tischtennis-Saison bereits gefallen. Zwei Mannschaften des TV Kaufbeuren feierten Meisterschaften. Die Jugend II und Damen holten sich die Titel in ihren Ligen. Aber auch einige andere Teams agierten sehr erfolgreich. Die Spielzeit 2022/2023 biegt nun auf die Zielgerade ein.

Jugend II mit weißer Weste

Die Jugend II steht zwei Spieltage vor Schluss bereits als Meister der Bezirksklasse C fest. Auch gegen den Tabellenzweiten SG Dösingen II behielt das Team mit Philip Maurer, Julien Keist, Igor Temucin und Anna Wegner seine weiße Weste, gewann 8:2 und hat aktuell 8:0 Punkte. Die Jugend I wurde gegen den SV Eggenthal nicht wirklich gefordert. Der Tabellenfünfte wurde souverän mit 9:1 besiegt. Punkte: Klara Hauser/Angelina Keist, Klara Hauser 3, Angelina Keist 3 und Senad Taslaman 2. Bei noch zwei ausstehenden Partien in der Bezirksklasse B ist der Aufstieg in greifbarer Nähe.

Frauen schlagen direkten Konkurrenten

Ebenfalls Meister sind die Damen in der Bezirksklasse A. Zwar haben die Konkurrenten noch nicht alle Spiele absolviert, von Rang eins sind die Frauen des TVK aber nicht mehr zu vertreiben. Ausschlaggebend dafür war das 7:3 im direkten Duell um die Spitzenposition gegen den TSV Stötten III. Ursula Fischer holte drei, Manuela Grund und Gabriele Klauer jeweils zwei Einzelsiege.

Zwei Herrenteams liegen gut im Rennen

Franz Müller gewann in seinem 50. Punktspiel für die Herren I beide Einzel, was die 4:6-Niederlage gegen den TSV Leuterschach II aber nicht verhinderte. Werner Fischer steuerte ebenfalls zwei Siege bei. Trotz der Niederlage liegt die Mannschaft weiterhin auf Platz drei der Bezirksklasse A. Die guten Leistungen der Rückrunde bestätigten die Herren II auch in den beiden Begegnungen gegen den TSV Friesenried und TV Waal IV. Gegen die besser platzierten Teams kam der TVK jeweils zu einem 5:5-Remis und ist nun bei 10:12 Punkten weiterhin fünfter der Bezirksklasse B. Werner Fischer/Andreas Frank (2), Werner Fischer, Martin Böck (je 3) und Andreas Frank (2) holten Siege. Gut erholt von der vorigen Niederlage präsentierten sich die Herren III und sind durch ein 7:3 gegen den SV Stöttwang dem Ziel Aufstieg ein gutes Stück näher gekommen. Die ausgeglichen besetzte Mannschaft benötigt noch einen Erfolg, um Platz zwei in der Bezirksklasse C zu festigen.

Mario Dettmer mit Premierensieg

In der Bezirksklasse D haben die Herren IV die Pflichtaufgabe gegen den TSV Ebersbach III souverän gelöst (8:2). Aktuell liegt die Mannschaft auf dem zweiten Platz. In der gleichen Liga hatten die Herren V keine Chance beim starken TSV Leuterschach IV (1:9) – den Punkt holte Mario Dettmer, was sein erster Einzelsieg im Kaufbeurer Trikot war.