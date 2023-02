Allgäuer Supermoto-Vizeweltmeister Peter Banholzer geht neue Wege

Peter Banholzer hat im Supermoto Preise bei nationalen und internationalen Turnieren geholt. Jetzt ist Schluss. Der Blonhofener fährt nur noch Hobby-Motocross.

10.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Rund 15 Jahre fuhr Peter Banholzer Rennen im Supermoto und immer begleiteten ihn die Eltern Tina und Ralf Banholzer sowie der jüngere Bruder Max – mit ihm wurde Peter sogar zweimal Vizeweltmeister in der deutschen Juniorenmannschaft. Und die Familie feierte auch viele weitere Erfolge zusammen. Doch vor zwei Jahren verlegte sich Max Banholzer auf Motocross (MX), zudem wollen es die Eltern jetzt ruhiger angehen lassen – Tina und Ralf waren früher selbst als Straßenrennfahrer aktiv. Nun steigt auch Peter Banholzer aus dem Rennzirkus aus: Der 26-Jährige hat inzwischen geheiratet und zwei Kinder, um die er sich kümmern will.

Dramatischer Abschied

Seinen Abschied hingegen hätte Banholzer nicht dramatischer inszenieren können: Vor dem letzten Rennen zur Internationalen Deutschen Meisterschaft S1 (450ccm) in Oschersleben war der 26-Jährige Gesamtführender. Doch nach einem unverschuldeten Sturz im ersten Lauf hatte er die Position verloren – am Ende fehlten ihm drei Punkte, nachdem er immerhin den zweiten Lauf souverän gewonnen hatte. „Eigentlich wollte ich mich mit einem Titel verabschieden, aber Vize ist auch nicht schlecht“, meint Banholzer.

Mit Max Banholzer rund 15 Jahre gefahren

Der Blonhofener war einst mit seinem Bruder auf 50ccm-Maschinen gestartet, gemeinsam durchliefen sie dann diverse nationale und internationale Jugendserien – Peter meist eine Klasse höher, da er drei Jahre älter ist – und sammelten Titel. Höhepunkte waren die drei Vizemeisterschaften bei der Juniorenweltmeisterschaft der Mannschaften – zweimal war sogar sein Bruder Max mit in den dreiköpfigen Teams. Zudem wurde Peter Banholzer 2020 deutscher Vizemeister. Während der 26-Jährige damals neue Motivation aus dem Ergebnis geschöpft hatte, stieg sein Bruder aus dem Supermoto aus: Max fährt seitdem Motocross-Rennen. 2021 lief es dann für Peter Banholzer nur mittelprächtig: Statt erneut um den Titel mitzufahren, wurde er nur vierter. Doch in der vergangenen Saison fand seinen Punch zurück, holte zwei Laufsiege und verpasste den Gesamtsieg nur haarscharf. „Das passt schon“, meint er versöhnlich.

Peter Banholzer in Aktion. Bild: Speedjunkie Racepics

Immerhin tritt er mit einem Laufsieg zurück – die „PB117 Ultras“ feierten ihn danach gebührend. Insofern scheide er auch nicht im Ärger: „Meine Motivation war aber zu gering und die Kosten zu hoch“, erklärt Banholzer. Auch wenn er Sponsoren gehabt hatte, die Eltern ihn unterstützten, er selbst seinen Lohn als Anlagenmechaniker investierte: Motorradsport ist keine günstige Angelegenheit – weder auf Hobbyniveau noch in der IDM.

National und international nach der Krone gegriffen

Im Rückblick meint Banholzer: „Schlecht war die Karriere nicht. Sie hätte hier und da besser sein können“, gibt er zu. Andererseits habe er national und international nach der Krone gegriffen. „Insgesamt geht das also in Ordnung“, meint der 26-Jährige. Zumal er bleibende Eindrücke gesammelt habe. Training und Rennen in Europa, insbesondere die „Supermoto of Nations“, bei denen Banholzer drei Mal Vizeweltmeister wurde, oder das Superbiker Mettet in Belgien, bei dem er 2019 siebter und 2022 in seinem allerletzten Rennen sechster und damit zweitbester Deutscher geworden war. „Da bin ich viel rumgekommen. Das alles war eine große Erfahrung“, schwärmt der Blonhofener.

Beim AMC Jugendtrainer

Ganz weg vom Motorradsport ist er aber noch nicht: Beim AMC Kempten gibt er noch Jugendtrainings, dazu kommen Supermoto-Lehrgänge und wahrscheinlich fährt er auch ein paar regionale MX-Meisterschaften. „Vielleicht fange ich nächstes Jahr auch wieder mit Supermoto-Rennen an. Mal sehen, ob ich wieder Lust bekomme“, fügt er an.

Ein Sohn fährt auch schon Supermoto

Doch erst einmal stehen seine Frau Alina, mit der Banholzer seit eineinhalb Jahren verheiratet ist und nun in Kißlegg lebt, Sohn Finn (1 Jahr) und Stiefsohn Luis im Fokus – der elfjährige fährt nämlich auch schon Supermoto, und zwar in der 85ccm-Klasse, erklärt Banholzer: „Ich habe ja jetzt meine eigene kleine Familie.“

