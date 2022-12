Die Erfolgsgeschichte des SVM

Mauerstetten überwintert in der Kreisliga als Spitzenreiter. Das war nach dem Abgang von Leistungsträgern und der holprigen Vorbereitung nicht zu erwarten.

02.12.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Der SV Mauerstetten überwintert – auch weil der TSV Babenhausen als Zweiter ein Spiel weniger hat – als Spitzenreiter in der Kreisliga Mitte. Ein Riesenerfolg, der vor der Saison nicht zu erwarten war, denn in der Spielzeit gibt es drei Bezirksligaabsteiger und ambitionierte Aufsteiger, also insgesamt keine leichte Aufgabe. Die Vorbereitung lief schleppend beim SVM, aber über die Spiele im Pokal wurde das Defizit etwas kompensiert. Doch unter diesen Eindrücken rief Cheftrainer Uwe Zenkner lediglich Platz sieben bis zehn als Saisonziel aus.

Leistungsträger mussten ersetzt werden

Das erste Ausrufezeichen setzte der SVM jedoch mit dem 1:0-Heimsieg gegen die Babenhausen. In den folgenden Wochen fand die Mannschaft dann immer besser zusammen und zeigte viel Moral und Leidenschaft. Denn nach dem Karriereende wichtiger Spieler wie Kapitän Andreas Gebler, Abwehrchef Peter Kraus oder Markus Göster, musste sich das Team neu finden. „Ich habe bewusst Hierarchien aufgebrochen. Jeder soll Verantwortung übernehmen. Unser Kapitän Martin Wahl, ist das beste Beispiel“, erklärt Zenkner.

Kaltschnäuzigkeit muss noch reifen

Der Gelobte bestätigt das: „Ich fühle mich wohl in der Rolle und will vorangehen. Mit meiner Erfahrung und will ich besonders den jungen Spielern helfen“, sagt Wahl. Die Jungen wiederum sind ein positiver Faktor beim SVM. „Unser junger Kader ist ein Plus. Die Jungs sind sehr belastungsfähig und haben ein sehr gutes fußballerisches Niveau“, lobt Abwehrspieler Tobias Metschir, aber mahnt zugleich. „Hier und da hat die Kaltschnäuzigkeit gefehlt, auch die Chancenverwertung ist noch ausbaufähig“.

Mehrfach Rückstände gedreht

Aber auch die erfahrenen Spieler sorgen für Stabilität. Torhüter Sebastian Stötter ist in Topform und hat schon einige Punkte gerettet. Das Mittelfeld um Emanuel Richter und Markus Kees gibt den Takt vor, und im Sturm hat Torjäger Moritz Streit wieder zu alter Form gefunden. „Jeder kämpft für den anderen. Durch diese mannschaftliche Geschlossenheit haben wir schon mehrfach Rückstände drehen können“, freut sich Zenkner. „Wir werden weiter konzentriert arbeiten, von Spiel zu Spiel denken und lassen uns nicht unter Druck setzen. Dann können wir auch eine erfolgreiche Rückrunde spielen“, erläutert der Coach weiter.

Die Ernte wird eingefahren

Abteilungsleiter Willi Dressler hat neben dem Team obendrein die gesamte Abteilung für die sportliche Erfolgsstory im Blick: „Wir haben es in den vergangenen Jahren geschafft, für Kontinuität zu sorgen – bei den Trainern, in der Jugendarbeit und in der Vereinsführung. Dafür ernten wir nun die Früchte.“