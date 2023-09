Die ersten deutschen Fußballer waren zum Teil gar keine - sondern Rugbyspieler

Der Irseer Historiker Markwart Herzog von der Schwabenakademie Irsee über die Anfänge des Rugby in Deutschland. Das dominierte im Kaiserreich noch Fußball.

12.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Der aus England stammende Sport hat sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rund um den Globus ausgebreitet. Es waren vor allem britische Bürger, die vorübergehend aus beruflichen Gründen oder als Kurgäste in deutschen Metropolen lebten. Dort gingen sie ihren angestammten Freizeitvergnügen nach. Mit Cricket, Rudern, Rugby, Fußball oder Golf blieben die „Gentlemen“ in Engländerkolonien genannten Vierteln zunächst unter sich. Doch ließen sich deutsche Zuschauer begeistern und gründeten Vereine, häufig mit englischen Namen: Dresden Football Club (DFC) oder Heidelberg College Club. Unter den „English Sports“ haben Rugby und Fußball gemeinsame Wurzeln in britischen Privatschulen („Public Schools“) für den männlichen Nachwuchs bürgerlicher und adeliger Eliten.

Fußball und Rugby am Anfang gemeinsam

Erstmals wurden schriftliche Spielcodes an der Rugby School, Grafschaft Warwickshire, 1845 niedergelegt. Im Oktober 1863 ging der Fußball jedoch eigene Wege: In dem Jahr kamen Vertreter von Privatschulen und universitären Colleges in London zusammen, um sich auf Regularien zu einigen. Diese verboten das in Rugby zugelassene Treten, Beinstellen und Laufen mit dem Ball in der Hand. Wenige Tage später wurde die Football Association (FA) gegründet, 1871 die Rugby Football Union (RFU).

Football Clubs spielten beide Sportarten in Deutschland

Gleichwohl dauerte es Jahre, bis verbindliche Regelwerke der beiden Varianten des Fußballs (Association Football und Rugby Football) allgemein anerkannt waren. Das hatte Folgen auch für den Kulturtransfer des Spiels ins Deutsche Kaiserreich, die sich bis in die heutige Forschung bemerkbar machen. Wer sich nämlich mit der Frühgeschichte des Fußballs in Deutschland befasst, steht bisweilen vor kaum lösbaren Problemen. Denn nicht jeder „Football Club“ widmete sich dem Fußballspiel im heutigen Wortsinn. Wenn keine genauen Daten vorliegen, könnte mit „Fußball“ auch Rugby gemeint gewesen sein, das im Deutschen Reich der 1870er Jahre dem Fußball gegenüber klar dominierte.

Visuelle Gründungsikone des DFB ist Makulatur

So galt eine in der „Illustrirten Zeitung“ am 25. April 1874 veröffentlichte Grafik jahrzehntelang als visuelle Gründungsikone der deutschen Fußballgeschichte. In den Vitrinen des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund war sie der ganze Stolz des DFB. Doch die Gentlemen hatten damals Rugby getrieben, Fußball erst ab 1891, wie der Archäologe Hans-Peter Hock sehr zur Enttäuschung des DFB herausfand.

"Der ganz große Traum" war eigentlich Rugby

Und so führt auch der Spielfilm „Der ganz große Traum“ (2011) über den Gymnasiallehrer Konrad Koch (1843-1911) in die Irre. Denn Koch hatte nicht das anrührend in Szene gesetzte erste Fußballspiel unter deutschen Schülern initiiert, vielmehr galt seine Liebe zunächst dem Rugby. Mit diesem suchte er die männliche Jugend Braunschweigs aus den Stuben und staubigen Turnhallen ins Freie zu locken und bei Wind und Wetter an der frischen Luft abzuhärten. Auch Kochs „Regeln des Fussball-Vereins der mittleren Classen des Martino-Catharineums zu Braunschweig“ (1875) galten – anders als oft behauptet – ebenfalls dem Rugby. Erst in den 1880er Jahren propagierte Koch die FA-Regularien.

Rugby ist härter, aber kommerziell noch abgehängt

Rugby Football ist härter und verletzungsintensiver als Association Football und gilt deshalb als der männlichere Sport. Dass er bis weit ins 20. Jahrhundert als reiner Amateursport organisiert wurde, stand seiner Verbreitung im Weg. Durch Professionalisierung, Kommerzialisierung und Medialisierung ist der 1863 aus der Taufe gehobene Fußball dem Rugby jedenfalls meilenweit voraus.