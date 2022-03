Die Final Four im Blick - entscheidender Moment fü die U17 des ESVK

Die U17 des ESV Kaufbeuren braucht am Wochenende fünf Punkte in der Meisterrunde gegen Landshut, um sich für Endturnier zu qualifizieren. Der Gegner ist eine Wundertüte.

Am kommenden Wochenende wird sich entscheiden, ob die U17-Mannschaft des ESV Kaufbeuren beim Final Four Mitte März dabei sein und um die deutsche Meisterschaft spielen wird. Es stehen zwei Spiele gegen EV Landshut an, der aktuell auf Platz vier liegt, an.

Einfache Sache, schwierige Umsetzung

Die Ausgangslage für den Kaufbeurer Nachwuchs ist recht simpel. Holt die U17 vier Punkte, hat sie die Qualifikation geschafft, mit fünf Zählern ist sie sogar sicher dabei. „Landshut ist in der Runde das zweitbeste Team nach Mannheim“, sagt Kaufbeurens Trainer Simon Steiner mit Blick auf die individuelle Qualität im Kader des kommenden Gegners. Allerdings: „Es ist auch eine schwankende Mannschaft“. Will heißen: Grandiosen Siegen seien auch Niederlagen gefolgt, die mindestens überraschend waren.

An den Plan halten

Und genau da könnte Kaufbeuren ansetzen - den Gameplan umsetzen. Gespielt wird am Samstag in der Erdgas Schwaben Arena ab 13.45 Uhr und am Sonntag auswärts ab 13 Uhr. Die Möglichkeit, sich noch für das Final Four zu qualifizieren, hielt sich Kaufbeuren in den wichtigen Duellen gegen Krefeld am zurückliegenden Wochenende offen. Die U17 könnte damit auch ein perfektes Wochenende für Kaufbeuren bereiten - die Erste kämpft in den Pre-Play-offs, die U20 in der DNL im Halbfinale. Doch gegen Krefeld lief nicht alles nach Plan. Schon im Training am Freitag habe man gemerkt, dass Krefeld als Gegner unterschätzt wurde.

Den Gegner unterschätzt

Die Quittung war prompt eine 3:8-Niederlage des Steiner-Teams im ersten Aufeinandertreffen. „Wir haben gedacht, dass das mit halber Kraft geht.“ Eine gute Reaktion folgte direkt im zweiten Spiel. Hier führte der ESVK nach neun Minuten bereits mit 3:0. „Dann hatten wir die Partie in den Köpfen unserer Spieler schon wieder gewonnen“, bemängelte Steiner. Krefeld kam sukzessive wieder heran, auch weil Kaufbeuren zu oft auf die Strafbank wanderte – im ganzen Spiel insgesamt acht Mal. „Da hatten wir Glück.“ Bence Farkas mit zwei weiteren ESVK-Treffern im Schlussabschnitt wendete das Blatt erneut, spätestens mit dem 6:3 des Buronstädter Nachwuchses, geschossen von Swen Rapprich, war der Sieg gegen Krefeld eingetütet.