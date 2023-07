Die Firma Reico aus Oberostendorf ist unter "Bayerns besten 50"

Der Nahrungsspezialist Reico in Oberostendorf (Ostallgäu) hat zum zweiten Mal die Auszeichnung "Bayerns Best 50" erhalten. Das sind die Gründe.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

27.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die Reico & Partner Vertriebs GmbH aus Oberostendorf ist zum zweiten Mal mit der Auszeichnung „Bayerns Best 50“ geehrt worden. Die Auszeichnung wird vom Bayrischen Wirtschaftsministerium vergeben und würdigt mittelständische Unternehmen, die durch besonders starkes Wachstum und unternehmerischen Erfolg in der Region aufgefallen sind. Nach 2020 erhält Reico das Prädikat zum zweiten Mal die Auszeichnung, heißt es in einer Pressemitteilung.

