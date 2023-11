Die gebürtige Kaufbeurerin Dagmar Witte schreibt Lyrik für Kinder

Dagmar Witte hat einen Gedichtband für Kinder veröffentlicht. Zur ihrer Lyrik kommt darin noch eine zweite künstlerische Komponente.

12.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Gedichte und überhaupt alles, was sich reimt, haben im Leben von Dagmar Witte schon seit ihrer Kindheit eine große Rolle gespielt. Geboren wurde Witte in Kaufbeuren und hat auch immer wieder – mit Unterbrechungen – einige Jahre in der Wertachstadt verbracht. Auch wenn sie mit ihrem Ehemann mittlerweile in Limburg lebt, blieb sie ihrer Geburtsstadt durch Freundschaften und Verwandtschaft eng verbunden.

Kleine Reime verfasste sie schon als Kind, und im Laufe der Jahre ist das Spiel mit Worten zu einer Leidenschaft geworden. Die Anzahl der Gedichte ist dabei stetig angewachsen. Ihre Testhörer wollten diese – zumeist lustigen – Gedichte immer wieder vorgelesen bekommen und hätten Witte dazu veranlasst, diese doch endlich zu veröffentlichen, berichtet die Autorin. Mit ihren „schrägen Gedichten“ wandte sie sich an den Bauer-Verlag in Thalhofen, und betreut von Birgit Lubanski entstand nun der gleichnamige Lyrikband.

Viel Schräges fügt sich im neuen Gedichtband zu einem stimmigen Ganzen

Für ihre Gedichte wünschte sich die Autorin noch passende Illustrationen, und an dieser Stelle brachte Verleger Josef Bauer Helga Reichart ins Spiel, die vor zwei Jahren ihr Kinderbuch „Großväterchen Zeit“ herausgebracht hatte. Schon bald stellte sich heraus, dass sich mit Witte und Reichard „zwei gefunden hatten“: Schräge Gedichte trafen auf schräge Illustrationen und Angela Schulz fügte beides zu einem herrlich schrägen Ganzen zusammen. Nun wurde das Buch „Schräge Gedichte“ in Anwesenheit von zahlreichen Freunden und der Familie im Gasthaus Biglmaier in Pforzen vorgestellt.

Die Protagonisten der Gedichte sind so unterschiedlich wie die Gedichte selbst. Hier finden sich Vampire in trauter Gemeinschaft mit einem Ohrwurm, mit Anrufbeantwortern, Heimwerkern oder einer etwas schusseligen Köchin, um nur einige zu nennen. Alle aber haben gemeinsam, dass den Leserinnen und Lesern die in Reimen geschilderten Tücken und Pannen oft ziemlich bekannt vorkommen. Doch anstatt sich darüber zu ärgern, regen Wittes amüsante Gedichte dazu an, sie mit einem Schmunzeln hinzunehmen.

Dagmar Wittes Buch „Schräge Gedichte“ hat 68 Seiten, kostet 17 Euro und ist im Buchhandel sowie direkt beim Bauer-Verlag erhältlich.