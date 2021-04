Die größte E-Tankstelle des Allgäus steht in Kaufbeuren

Auch in und um Kaufbeuren sind immer mehr Elektroautos unterwegs. Gleichzeitig parken und Power tanken können E-Fahrer ab sofort im Sparkassenparkhaus.

14.04.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Kaufbeuren hat jetzt die größte Tankstelle für Elektroautos im gesamten Allgäu. Im Sparkassenparkhaus können E-Fahrer an 20 Wallboxen ihre Akkus füllen. Als das Parkhaus an der Äußeren Buchleutenstraße vor acht Jahren eröffnet wurde, seien dort – um der Verbreitung von Elektroautos auf die Sprünge zu helfen – auch acht Ladesäulen der ersten Generation in Betrieb genommen worden, sagt Tobias Streifinger, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Kaufbeuren. Das habe damals völlig ausgereicht. Heute ist das anders.