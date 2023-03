Die große, weite Welt in der kleinen Dominikuskirche in Kaufbeuren

Ein internationales Quartett improvisiert in St. Dominikus nach den Regeln indischer Musik. Dabei entsteht ein besonderes, wenn auch nicht perfektes Klangerlebnis.

Von Alfons Regler

14.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Musik als spirituelle Kraftquelle erleben, selbst Teil davon zu sein und einen Beitrag zum Frieden in der Welt leisten. So könnte man die Motivation von Dinesh Mishra (ein Meister der Bambusflöte Bansuri) und Albin Wirbel (Orgel) umschreiben. Zusammen mit Rita Nakad (Violine) und Tiny Schmauch (Kontrabass) gestalteten sie ein entsprechendes Weltmusik-Improvisationskonzert in Dominikuskirche in Kaufbeuren. Wirbel hatte den Inder Bansuri und die Syrerin Nakad im Zuge des Projekts „Peace on Earth“ kennengelernt und angeregt, dieses auch in der Wertachstadt fortzuführen.

