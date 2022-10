Die Großprojekte gehen in Mauerstetten nicht aus

Die Mauerstettener Räte diskutieren intensiv - über die Fassade des neuen Feuerwehrhauses, vor allem über die nächsten großen Investitionen der Gemeinde.

24.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Farbgestaltung der Fassade am neuen Feuerwehrhaus und die Erweiterung des Bauhofs waren die zentralen Punkte bei der jüngsten Sitzung des Mauerstettener Gemeinderats. Bürgermeister Armin Holderried stellte verschiedene, bereits mit dem Bauteam besprochene Farbvarianten für das Feuerwehrhaus vor, die sich im Wesentlichen in der Gestaltung der Fahrzeughalle unterschieden. Bauteam und Bürgermeister favorisieren eine Lösung, die die Wache in schlichtem Weiß vorsieht und die Front der Halle in Anthrazitgrau. Hinzu kommen feuerwehrrote Elemente. Verschmutzungsanfällig und wegen der thermischen Belastung zudem weniger geeignet, fanden einige Gemeinderäte. Bei Abstimmung setzte sich eine Farbgestaltung durch, für die neun der 14 Gemeinderatsmitglieder waren: Das Hauptgebäude wird außen weiß, die Fahrzeughalle anthrazit- und lichtgrau.

Feuerwehrrote Stühle und ein würdiger Aufbewahrungsort für die historische Vereinsfahne

Einstimmig votierte das Gremium für die Beschaffung der von Holderried vorgestellten Stühle und Tische für das neue Feuerwehrgebäude. Es sind die gleichen Modelle, wie sie bereits in der neuen Sporthalle verwendet werden. Dadurch könne das Mobiliar flexibel genutzt werden. Die 80 feuerwehrroten Stühle und 21 Klapptische kosten 18.350 Euro. Ebenso einstimmig beschloss der Gemeinderat die Übernahme der Materialkosten für das in Eigenleistung der Feuerwehrleute gefertigte Mobiliar des Feuerwehrhauses (9.000 Euro) sowie die Ausstattung der Küche und des Aufenthaltsraumes mit Geräten (9.500 Euro). Auch der Anfertigung weiteren Mobiliars, einschließlich eines Schranks zur Aufbewahrung der historischen Vereinsfahne, (insgesamt 20.000 Euro) stimmte der Rat zu. Bürgermeister wie Gemeinderäte würdigten die große Eigenleistung der Feuerwehrleute beim Ausbau ihres neuen Domizils.

Bauhof-Erweiterung: "Zu viel Geld für viel zu wenig", meint Rat Peter Niederthanner zu den Planungen

Dem von Holderried dargelegten weiteren Vorgehen zur Erweiterung des Bauhofs stimmten zwar zehn der 14 Ratsmitglieder zu, dem Votum war aber eine kontroverse Diskussion vorausgegangen. Zuschüsse für das Projekt seien nicht zu erwarten. Die geschätzten Baukosten von 450.000 Euro seien „zu viel Geld für viel zu wenig“, meinte Peter Niederthanner, der wie die anderen Ratsmitglieder grundsätzlich von der Notwendigkeit der Erweiterung überzeugt ist. Seinen positiven Beschluss verknüpfte der Gemeinderat mit den Auflagen, die Kosten gering zu halten und die Mitarbeit des Bauhofpersonals fest mit einzuplanen.

"Blackout": Gemeinde hat zwei Notstromaggregate angeschafft

Das gemeindliche Einvernehmen, einschließlich diverser Befreiungen von den Vorgaben des Bebauungsplanes, etwa bei der maximalen Gebäudehöhe, erteilte das Gremium dem Antrag auf Bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit zwölf Wohneinheiten und Tiefgarage im Neubaugebiet „Pauluswiese“. Bei zwei Gegenstimmen genehmigte der Gemeinderat nachträglich auch die Beschaffung von zwei Notstromaggregaten durch den Bürgermeister. Kosten: 52.800 Euro. Zusammen mit dem alten Gerät aus der Mooshütte sei die Gemeinde damit im Notfall gut aufgestellt, so Holderried. Noteinspeisungsmöglichkeiten in Gebäuden würden derzeit geprüft. Grund zur Panik bestehe bei diesem Thema nicht. Gleichwohl werde er den Bürgern im Mitteilungsblatt Verhaltenstipps bei einem „Blackout“ geben.

Bei dder Zukunft des Sonnenhofs wüssten die Vereine, was auf sie zukommt, sagt Bürgermeister Armin Holderried

Peter Niederthanner wollte wissen, wie es mit den Vereinen nach Schließung des „Sonnenhofs“ Ende 2030 weitergeht. Wie auch Werner Semtner forderte er, zügig mit den Planungen für einen neuen „Sonnenhof“ zu beginnen. Holderried entgegnete, die Vereine wüssten, was auf sie zukommt, er habe die Vorsitzenden informiert. Nähere Informationen sollen zudem im Mitteilungsblatt folgen.