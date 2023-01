Die heimlichen Stars der Kaufbeurer Krippenausstellung

Ohne die Heiligen Drei Könige kommt kaum eine Darstellung der Geburt Christi aus. Die Sonderschau im Kaufbeurer Stadtmuseum hat aber noch viel mehr zu bieten.

05.01.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Sie sind die heimlichen Stars vieler Krippen. Natürlich stehen bei der Darstellung des Weihnachtsgeschehens das Jesuskind, Maria und Josef im Mittelpunkt. Doch die „Weisen aus dem Morgenland“, die Heiligen Drei Könige, die von einem Stern geleitet zum neugeborenen Gottessohn pilgern, haben auf die Krippenbauer immer schon eine besondere Faszination ausgeübt. Konnten sie doch bei der Darstellung des hohen Besuchs aus exotischen Ländern – oft mit großem Gefolge – ihrem Können und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Davon zeugen auch viele Exponate in der aktuellen Sonderausstellung „Alle Jahre wieder... Eine Reise in die Welt der Krippen“ im Stadtmuseum Kaufbeuren.

Nach dreijähriger Restaurierung sind Teile der "Martin-Krippe" erstmals ausgestellt

Das gilt etwa für das Prunkstück der Schau, die sogenannten „Martin-Krippe“, bei der aber nicht nur die Könige und ihre Entourage mit barocker Pracht gestaltet sind. Die Krippe aus dem Depot des Stadtmuseums, deren Figuren 1720 in einem Innsbrucker Kloster „eingekleidet“ wurden, stellt aber nicht nur das Weihnachtsgeschehen dar. Es handelt sich um eine Jahreskrippe, mit deren insgesamt rund 70 Figuren auch andere biblische Begebenheiten im Verlauf des Kirchenjahres anschaulich gemacht werden konnten. Mit Unterstützung des Freundeskreises des Museums wurden in den vergangenen drei Jahren einige Szenen und einzelne Figurengruppen restauriert, die nun in der Ausstellung zu sehen sind. Eine stimmige Ergänzung dazu sind die prächtigen Krippenfiguren aus den Beständen der Kaufbeurer Pfarrei St. Martin, die ebenfalls über eine vielteilige Jahreskrippe verfügt.

Von barocken Prunkfiguren bis zu billigen Papierbögen

Doch die von Kuratorin Susanne Sagner zusammengestellte „Reise in die Welt der Krippen“ verharrt nicht nur im barocken Prunk, sondern spannt mit ihren Exponaten weite und interessante Bögen. So sind in einem Bereich verschiedenen Alltags- und Kunstobjekte zum Themenbereich „Heilige Drei Könige“ aus einer privaten Sammlung zu sehen, die auch von einer modernen und bisweilen augenzwinkernden Sichtweise zeugen. Wertvolle Radierungen aus der in Kaufbeuren gegründeten Hopfer-Werkstatt, die um 1500 entstanden sind, oder eine Madonna mit Kind aus der Zeit um 1420 stehen ebenso für die Faszination des Weihnachtsgeschehens wie früher billig zu erwerbende Papierkrippen oder eher simple, aber dafür innig gestaltete Krippenlandschaften.

Die Fatschen- und Jesuskinder: Eine besondere Form der "Krippe"

Eine Brücke in die Gegenwart, in der die Tradition des Krippenaufbaus kurz vor Weihnachten in vielen Haushalten nach wie vor lebendig ist, spannt auch eine Medienstation. Dort sind Fotos zu sehen, die Mitglieder des Arbeitskreises Fotografie (AKF) der Volkshochschule von ihren persönlichen Krippen gemacht haben. Besucherinnen und Besucher der Ausstellung sind eingeladen, auch Aufnahmen ihrer eigenen Krippe beizusteuern. Zu den mannigfaltigen Variationen des Themas, die die Ausstellung zeigt, gehören auch mehrere Fatschen- und Jesuskinder aus dem Crescentiakloster. Diese Kleinkind-Darstellungen sollten die Nonnen auch darüber hinweg trösten, dass ihnen die Mutterschaft versagt bleiben musste.

Wann ist die Krippenausstellung im Stadtmuseum Kaufbeuren geöffnet?

Die Ausstellung im Sonderausstellungsraum des Stadtmuseum Kaufbeuren ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet und läuft noch bis Sonntag, 5. Februar. Damit ist sie ein klein wenig länger zu sehen als die meisten Krippen außerhalb von Ausstellungshäusern. Denn die werden traditionell spätestens an Mariä Lichtmess am 2. Februar abgebaut. Weitere Informationen, auch zum umfangreichen Veranstaltungsprogramm, das die Ausstellung begleitet, gibt es hier.