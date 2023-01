Die Jäger aus Friesenried und Pforzen

In den Kreisklassen 2 und 3 gehören zwei Fußballteams aus der Region zum Kreis der Aufstiegsaspiranten. Dagegen muss Germaringen II zittern.

02.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Aktuell ruht der Ball auf den Allgäuer Fußballplätzen. Dort, wo zwischen August und November spannende Punktspiele absolviert wurden, herrscht zuweilen gähnende Leere. Erst Ende März sind die nächsten Partien geplant, in den Wochen zuvor werden die Trainingseinheiten wieder aufgenommen. Doch wie ist die Ausgangslage in den unteren Partien? Wer sollte lieber Extra-Schichten einplanen, wer darf sich nicht auf dem schon Erreichten ausruhen und vor wem muss man sich insbesondere in Acht nehmen? Heute: Die Kreisklassen 2 und 3.

Die Tabellenspitze: In der Kreisklasse 3 werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit Obergünzburg TSV Friesenried in den restlichen Partien um den direkten Aufstieg streiten. Beide trennen zwei Punkte, beide haben sich vom Rest des Feldes bereits deutlich abgesetzt. Und beide Teams haben bis dato nur eine Partie verloren. In der Kreisklasse 2 geht es allgemein enger zu. Hier ist der SV Pforzen inzwischen in der Rolle des Jägers. Als derzeit dritter würde der SVP in der Liga verbleiben, doch Platz eins (Amberg/Wiedergeltingen) ist nur zwei Punkte entfernt und somit in greifbarer Nähe. Auf Rang zwei liegt Bad Wörishofen.

Das Überraschungsteam: Der FSV Marktoberdorf spielt derzeit seine beste Kreisklassen-Saison seit 15/16. In den zurückliegenden Jahren stets im gesicherten Mittelfeld angesiedelt, hat sich der FSV aktuell auf Rang drei vorgearbeitet. Um aber nochmals ins Aufstiegsgeschehen der Kreisklasse 3 eingreifen zu können, muss es in den ausstehenden Spielen aber perfekt laufen.

Der Superstar: Dennis Klein vom FC Thingau kommt auf 14 erzielte Tore und ist bester Knipser in der Kreisklasse 3. Sein Pendant in der Kreisklasse 2 heißt Maximilian Gast und jubelt für den FC Bad Wörishofen.