Die Joker bitten zum Tanz - ESVK siegt mit starker Leistung

ESV Kaufbeuren gewinnt im begeisternden Spiel gegen Krefelder Pinguine. Die vierte Reihe und der Keeper ragen hervor.

04.10.2023 | Stand: 16:31 Uhr

„Wer nicht da war, hat etwas verpasst“, sagte Andreas Becherer, Trainer der U20-Mannschaft des ESVK nach dem 3:2-Sieg des ESV Kaufbeuren gegen die Krefelder Pinguine in der DEL2. Der Coach ging nach dem Spiel mit seinem Team zum Training in der Halle, in der zuvor beeindruckendes Eishockey stattgefunden hatte: „Insgesamt war es ein gutes Spiel mit super Tempo und mit einer kämpferischen und läuferischen Top-Leistung des ESVK“, schwärmte Becherer.

Die Hymne als Vorspiel

Immerhin 2488 Zuschauer hatten die Partie nicht verpasst, von denen der Kaufbeurer Anhang die letzten Minuten im Stehen applaudierte. Dabei begann die Partie am Tag der Deutschen Einheit nicht nur für ESVK-Torwart Daniel Fießinger etwas ungewohnt – mit der deutschen Nationalhymne. „Ich war etwas überrascht, aber dann hat es klick gemacht.“ Er stand zunächst noch nicht so richtig im Fokus, wenngleich er früh ein „etwas unglückliches Tor“ hinnehmen musste. Dabei zeigten beide Teams von Beginn an eine klasse Partie: Für ESVK-Coach Marko Raita ein „gutes Spiel mit hohem Tempo“, das auf und ab wogte, weshalb es Krefelds Trainer Boris Blank „ein bisschen zu wild“ gewesen war. Außerdem war es „hart, aber fair“, meinte Fießinger.

Viele Pässe, keine Tore

Kaufbeuren zeigte auch die schöneren Spielzüge, doch im Abschluss waren die Pinguine fast gefährlicher. Denn die Joker stürmten oftmals vor das gegnerische Tor, aber spielten dann noch einmal einen Pass, bis der Torschuss an irgendetwas scheiterte – oft auch am guten Gästekeeper Matthias Bittner. „Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir, dass ich lieber noch mal abspiele, statt zu scoren“, gab Nikolaus Heigl vom Kooperationspartner Red Bull München zu – der da aber keineswegs der einzige war, der die Zuschauer kollektiv aufstöhnen ließ, wenn mal wieder ein Querpass kam. Dennoch blieb der ESVK weiter am Drücker.

Selbstvertrauen trotz Rückstand

„Wir wollten das Spiel einfach halten und schnell gestalten“, erklärte Dieter Orendorz. Und das war dann im zweiten Drittel endlich auch von Erfolg gekrönt, als zunächst Yannik Burghart und dann Sebastian Gorcik die Joker in Führung gebracht hatten. „Krefeld ist eine der besten Mannschaften in der Liga. Aber die beiden Siege zuvor haben uns Selbstvertrauen gegeben. Wir lassen nicht ab, auch wenn wir zurückliegen“, erklärte Verteidigerkollege Simon Schütz.

Nikolaus Heigl trifft schön, Fießinger hält gut

Als dann nach einer schönen Kombination Nikolaus Heigl zum 3:1 traf, war der Sieg fast sicher. Krefeld warf zwar alles nach vorne und nahm den Torwart raus, aber das 2:3 in der letzten Minute war nur Ergebniskosmetik. Obendrein war es nun Fießinger der im dritten Abschnitt mit seinen Paraden die Joker im Spiel hielt. „Es war nur normal viel zu halten. Und die Verteidiger haben gut geholfen“, sagte der Keeper bescheiden. Insgesamt waren sich die Spieler einig: „Wir haben verdient gewonnen und in den richtigen Situationen die Tore gemacht“, resümierte Orendorz.

Lob für die vierte Reihe

Trainer Raita gab dafür später seinen „Young Guys“ in der vierten Reihe mit Burghart, Heigl und Maximilian Hops ein Sonderlob. „Die Reihe harmoniert. Für mich war das Tor zwar auch gut, aber das Team steht im Vordergrund“, meinte Heigl. Auch Burghart, der langsam immer besser in Schwung kommt, lobte seine Mitstreiter: „Ich habe dank meiner Sturmreihe Hilfe, die mich gut aussehen lässt.“

Schützenhilfe für Burghart

Dafür wurde er nach dem Spiel auch noch einmal vor die Fankurve gerufen: „Ich war das erste Mal vor der Menge, deshalb war ich dann froh, als Schützi kam“, berichtete Burghart. Denn Schütz hatte gesehen, dass der junge Stürmer nicht so recht wusste, was er tun soll. „Yannik hat Hilfe gebraucht“, erkannte Schütz – und legte dann mit Burghart ein kleines Tänzchen aufs Eis.

AZ-Bilanz des Abends

Zahl des Abends: 85 – um so viel Prozent habe sich die Defensive des ESVK seit Saisonbeginn gesteigert, meint Simon Schütz.

Person des Abends: Daniel Fießinger – kassierte im ersten Drittel ein Torschuss durch die Beine, um dann vor allem im dritten Abschnitt 16 Schüsse abzuwehren – so viel wie in beiden Dritteln zuvor.

Spruch des Abends: „Yannik hat Hilfe gebraucht“, sagte Simon Schütz als er nach Spielende mit Yannik Burghart vor den Fans tanzte.

Die kommenden Gegner

EV Landshut am Freitag ab 19.30 Uhr in der Energie Schwaben Arena.



Tabellenplatz: 7.

Letzte 5 Spiele: Sieg, Niederlage n.V, Niederlage, Sieg, Niederlage.

Trainer: Heiko Vogler.

Top-Scorer: Stieler, Kornelli, McLellan mit je 6 Punkten.

Torwart: Jonas Langmann (86,3 Prozent Fangquote).

Special-Teams: Powerplay: 11,1 % – zweitschwächster Wert der Liga.

Besonderes: In der Auswärtstabelle ist Landshut Erster mit 9 Punkten.

Lausitzer Füchse am Sonntag ab 17 Uhr in der Eisarena Weißwasser.