Die jungen Schattenkämpferinnen des Taekwondo Team Buron Kaufbeuren

Die Mannschaft des Taekwondo Team Buron Kaufbeuren erreicht bei der südbayerischen Meisterschaft im Formenlauf den fünften Platz.

29.03.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Einen starken Auftritt zu Beginn der Saison 2023 zeigte das Talentförderteam des Taekwondo Team Buron Kaufbeuren (TTB) bei der südbayerischen Meisterschaft Technik Nachwuchs in Gauting. Das TTB war nur mit sechs Sportler am Start, da zeitgleich die Trainerausbildung der Bayerischen Taekwondo Union Online stattgefunden hatte und dort ebenfalls sechs Trainer des TTBK teilnahmen.

Zweimal Gold für die Teams

Der Formenlauf ist ein festgeschriebener Bewegungsablauf gegen einen imaginären Gegner, ein sogenannter Schattenkampf. Je nach Gürtelgraduierung steigen die geforderten Techniken. Fünf Punktrichter werten, ähnlich wie im Eiskunstlauf, Technik und Präsentation in maximal drei Durchgängen. Im Teamlauf Junioren starteten Natalie Smolik, Lisa-Marie und Charlotta Langner. Sie zeigten eine tolle Synchronität und sicherten sich Platz eins vor dem Team aus Gauting. Zeitgleich starteten Rosie Simpson, Lilli Wegner und Luise Glocker (beide Irsee) in der Klasse Teamlauf Kadetten. Auch sie holten Gold vor dem Team aus Waldtrudering.

Im Einzel wird Luise Glocker vierte

In einem großen Starterfeld von 22 Startern gingen Luise Glocker, Rosie Simspon, Lilli Wegner, Natalie Smolik und Charlotta Langner an den Start. Im Team noch gemeinsam am Start waren sie hier Konkurrenten. Knapp an Bronze vorbei schrammte Luise Glocker auf Platz vier. Wegner musste sich mit Platz sechs zufriedengeben, Langner landete mit Platz zehn im Mittelfeld während es für Natalie Smolik (16. Platz) und Rosie Simpson (18. Platz) nicht für die Top 10 reichte. Im Einzel der Junioren überraschte Lisa Marie Langner mit Platz zwei. Sie setzte ihre Trainingsleistungen perfekt um und zeigte drei tolle Präsentationen.

Das Trainerduo ist zufrieden

Das Trainerduo Maik Niepelt und Michaela Zimmermann war mit dem Ergebnis ihrer Sportler sehr zufrieden. Mit sechs Teilnehmern reichte es zu Platz fünf (punktgleich mit Post SV München auf Platz vier) in der Mannschaftswertung bei 16 teilnehmenden Vereinen. Als Nächstes startet das TTB bei der nordbayerischen Meisterschaft in Altdorf.