Der TSV Westendorf startet in die Saison der bayerischen Oberliga. Die Spezialisten im Freistil sind geblieben. Ein alter Kämpe nimmt eine doppelte Rolle ein.

01.09.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Vor zwei Jahren holte sich der TSV Westendorf souverän die Meisterschaft in der Ringer-Oberliga. Im vergangenen Jahr sorgte jedoch die Corona-Pandemie für massive Einschränkungen beim Training und insbesondere bei den Wettkämpfen. Das hatte zur Folge, dass es 2020 keinen Ligenbetrieb gab. Nun startet am kommenden Samstag die neue Saison in der Oberliga – und der Titelverteidiger ist wieder dabei. Im Freistil werden für den TSV Westendorf bewährte Kräfte antreten.