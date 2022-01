Die Kaufbeurer Wertstoffhöfe haben diese neuen Öffnungszeiten

Ab 10. Januar gelten für das Entsorgungszentrum an der Mindelheimer Straße neue Zeiten. Der Wertstoffhof an der Liegnitzer Straße bleibt weiterhin geschlossen.

07.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Aufgrund der Corona-Situation gelten ab Montag, 10. Januar, neue Öffnungszeiten bei den Kaufbeurer Wertstoffhöfen und und der Grüngutannahmestelle, wie die Stadt in einer Mitteilung ankündigt. Der Wertstoffhof in der Liegnitzer Straße bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Der Wertstoffhof mit Grüngutannahmestelle in der Mindelheimer Straße bei der ehemaligen Deponie ist zu folgenden Zeiten geöffnet: dienstags bis freitags 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr, samstags 9 bis 14.30 Uhr. Montags bleibt die Einrichtung in der Mindelheimer Straße geschlossen. Für Fragen steht die Abfallberatung der Stadt Kaufbeuren unter Telefon 08341/437-513 zur Verfügung.