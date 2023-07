Die Kleinsten kicken mit den ganz Großen - BSK-Jugend im Olympiadorf

F1-Jugend des BSK Olympia Neugablonz ist bei einem Fußballturnier mit Nachwuchsleistungszentren aus München und Frankfurt dabei.

04.07.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Großartiges Erlebnis für den jungen Nachwuchs des BSK Olympia Neugablonz: Im Olympiadorf München gab es für die F1 drei Duelle gegen Teams aus den Nachwuchsleistungszentren des TSV 1860 München, von Eintracht Frankfurt und Gastgeber Olympiadorf München. „Für die Kinder selbst war schon die Fahrt dorthin sehr aufregend“, berichtet Coach Michael Kares. „Meine Mannschaft hatte den nötigen und gebührenden Respekt auf dem Spielfeld.“

"Tolle Lenrstunde und Riesenerlebnis"

Selbst dem erfahrenen Übungsleiter entging nicht, dass die gegnerischen Teams viele Talente in ihren Reihen haben. „Sie haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie schon in jungen Jahren auf einem sehr guten Weg sind. Das war beeindruckend.“ Es sei für das BSK-Team eine tolle Lernstunde gewesen, sagt Kares, der aus den drei Matches jede Menge Erfahrung und Positives gesammelt hat. Die Duelle gegen die Topteams bringen das Nachwuchsteam des BSK in ihrer Entwicklung nicht nur weiter, allein die Auftritte dürften für sie ein Riesenerlebnis gewesen sein. „Jeder unserer Spieler und auch wir Trainer sind sehr dankbar für das Erlebte“, zieht Michael Kares ein mehr als positives Fazit.

Topteams nun öfter Gegner

In die gleiche Kerbe schlägt auch Sportvorstand Antonio Mezzoprete: „Für die Kinder und ihre Eltern war es ein großartiges Erlebnis. Dank der Kooperation mit den Munich Kickers kommen wir nun des Öfteren in den Genuss, um auf Topteams treffen zu können“, erklärt der 41-Jährige. Beim BSK Olympia Neugablonz gibt es derzeit für die Altersklassen U10 bis U15 spezielle Fördereinheiten. Möglich macht dies die Kooperation.