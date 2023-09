Die Kombination von zwei Sportarten - Bike and Hike zum Gipfel

Beim „Bike and Hike“ werden Berge mit dem Fahrrad und zu Fuß erklommen. Die Idee wird schon lange umgesetzt. Zwei Kaufbeurer geben Tipps.

30.08.2023 | Stand: 18:35 Uhr

Mit einem Nationalen Radverkehrsplan 3.0 möchte die Bundesregierung den Radverkehr in Deutschland vorantreiben. Ein kommunales Radwegekonzept soll in Kaufbeuren für fahrradfreundliches Klima sorgen. Klimaschutz, neue Mobilitätskonzepte, Gesundheit und Sport? Wo und wie kann die Fortbewegung mit Muskelkraft helfen? Und rollen wir mit den vielen Ideen rund ums Velo auf dem richtigen Weg? In unserer Sommer-Serie kommen Menschen zu Wort, die sich ein Leben ohne Fahrrad nicht mehr vorstellen können - und Antworten auf diese Fragen haben.

Vor dem Nanga Parbat mit dem Rad nach Graubünden

1953 bestieg Hermann Buhl als erster Mensch den Nanga Parbat. Aber der österreichische Alpinist machte schon 1952 mit der Besteigung des 3308 Meter hohen Piz Badile in Graubünden von sich Reden. Dorthin war er nämlich über 160 Kilometer mit dem Rad angereist, hatte die Nordostwand des Berges allein bestiegen – um dann wieder mit dem Rad zurückzufahren. Das war gleichsam die Extremform des heutigen Bike & Hike (Radeln und Wandern). „Die Definition ist eigentlich, dass Du den Zustieg zu einem Berg mit einem Rad – Mountainbike oder neuerdings auch E-Bike – bis es nicht mehr zum Radeln geht, erleichterst oder verkürzt. Vor allem ist es beim Rückweg eine Erleichterung, dir den langen Talhatscher zu ersparen“, erläutert Sascha Braun vom RC Kaufbeuren. „Es ist eine ideale Kombination um große Touren ein wenig ,kleiner’ zu machen. Ganz ideal ist es, um sich einen Kletterzustieg zu verkürzen“, ergänzt Ralf Trinkwalder, Vorsitzender DAV Sektion Kaufbeuren-Gablonz.

Zwei verschiedene Arten von Bike&Hike

Doch Bike & Hike geht bereits bis in die 1920er Jahre zurück: Zu den Pionieren gehörte auch der Münchner Bergführer Otto Eidenschink – für den allerdings das Klettern und nicht das „Hiken“ im Vordergrund gestanden hat. „In den letzten Jahren haben sich aber zwei Nutzergruppen herausgebildet. Die einen fahren sportlich auf den Berg und gehen dann zu Fuß weiter. Die anderen benutzen das Rad als Transportmittel und die Tour beginnt dann erst mit dem Abstellen des Rades. Beide haben ihre Berechtigung und können problemlos nebeneinander existieren“, erklärt Trinkwalder. Für Max Prutscher vom Alpenverein Kaufbeuren ist „das besondere an Bike & Hike die Kombination von beiden Sportarten in einer Tour. So kann man zeitaufwendige Touren kompakt durchführen.“

Was zu beachten ist

„Man darf aber nicht vergessen, dass es auch mit dem Rad anstrengend – bei steilen Zustiegen oftmals sogar anstrengender“, fügt Braun an. Der 52-jährige Kaufbeurer war früher bei Amateurrennen dabei und ist nun Fachübungsleiter beim Alpenverein. „Wer viel in den Bergen unterwegs ist, dem ist eine Mitgliedschaft im Alpenverein anzuraten.“ Daneben sei eine gewisse Fitness Grundvoraussetzung – und dass der oder die Bikerin das Fahrrad gut beherrscht. Außerdem sollte das Mountainbike eine Bereifung für schottrigen Untergrund haben. „Gute Bremsen sind für die Abfahrt ebenfalls wichtig.“ Allerdings gilt auch: „Beim Bikebergsteigen im hochalpinen Gelände gibt es natürlich viele Wege, die mit dem Rad nicht befahren werden dürfen. Daran sollte man sich auch auf jeden Fall halten“, sagt Braun. Darüber informieren auch die offiziellen Internetseiten der Regionen.

Unten Gedrängel, oben weniger

„Die Unterstützung mit dem Fahrrad sieht der Alpenverein als günstig an“, erklärt Trinkwalder, sagt aber auch: „Natürlich gibt es auch Schattenseiten. Die gegenseitige Rücksichtnahme aller Naturnutzer lässt manchmal zu wünschen übrig.“ Davon kann auch Prutscher erzählen: „Am Wochenende einen Trail befahren, auf dem viele Wanderer unterwegs sind – da ist die Konfrontation vorprogrammiert.“ Die Szene der richtigen Bikebergsteiger sei aber eher überschaubar: „Es ist ja auch ziemlich beschwerlich mit seinem Rad – meistens im hochalpinen Gelände – unterwegs zu sein“, sagt Braun.

Vor- und Nachteile von E-Bikes

Doch durch das Aufkommen der E-Bikes werden die radelnden Gipfelstürmer immer mehr. Wobei diese sich meist nur auf Zieh- oder Kieswegen fortbewegen – und selten das Rad auf den Rücken nehmen. Da aber beim Bike & Hike viele Kilometer gefahren werden, lassen sich viele Bergtouren meistern. In der Region etwa von Schwangau zur Bleckenau oder sogar bis zur Jägeralpe, empfiehlt Braun. „Das beste Ereignis für mich war die Kombination aus Bike and Hike mit anschließendem Klettersteig in den Lechtaler Alpen“, sagt hingegen der 17-jährige Prutscher. Etwas weiter weg ist die Benediktenwand über die Tutzinger Hütte. Aber es geht auch hochalpin: Die langen Anfahrtswege zu den Hütten im Karwendel, den Ötztaler Alpen oder den Hohen Tauern lassen sich per Rad deutlich verkürzen.

Der Kaufbeurer Sascha Braun erklomm so den 3033 Meter hohen Piz Umbrail.

Braun wiederum schwärmt von zwei Ausflügen: „Die Tour auf den Piz Umbrail auf 3033 Meter und mein allererster Alpencross mit der Schlüsseletappe von Vent auf die Similaunhütte auf 3016 Meter.“

