Die Kreisstraße zwischen Bayersried und Eggenthal wird breiter und übersichtlicher

Die Kreisstraße OAL 12 zwischen Bayersried und Eggenthal wird ab 18. April ausgebaut. Warum die Maßnahme nötig ist und wie lange die Vollsperrung dauern soll.

16.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Dass Bayersried bis zur Gebietsreform 1978 eine eigenständige Gemeinde war, zeigt sich unter anderem am Zustand der Kreisstraße OAL 12 östlich des 100-Einwohner-Dorfs. Ende der 1960er Jahre ist die Gemeindestraße zwischen dem Hauptort Eggenthal und dem heutigen Ortsteil nämlich nur bis zur damaligen Gemarkungsgrenze ausgebaut worden. Nun soll das letzte etwa ein Kilometer lange Teilstück bis zum Ortsbeginn an die heutigen Anforderungen angepasst werden. Die Straße ist ab Dienstag, 18. April, bis voraussichtlich September für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die Kreisstraße ist nur 4,80 Meter breit - Lastwagen und landwirtschaftliche Fahrzeuge müssen immer wieder aufs Bankett ausweichen

Zur Kreisstraße aufgestuft wurde die Strecke, auf der täglich etwa 1000 Fahrzeuge unterwegs sind, erst 1979. Verantwortlich für den Unterhalt ist seitdem der Landkreis Ostallgäu. Immer wieder mussten im Laufe der Jahre die Bankette ausgebessert werden, erklärt Markus Dornach, Projektverantwortlicher am Landratsamt in Marktoberdorf, im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Fahrbahn ist nämlich nur 4,80 Meter breit. Lastwagen oder schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge müssen deshalb bei Gegenverkehr immer wieder an den Straßenrand ausweichen, was seine Spuren an den Banketten hinterlässt. Die unstete Trassierung und eine schlecht einsehbare Kuppe sowie eine hohe Anzahl von Fahrbahnschäden stellen laut Landratsamt vor dem Hintergrund einer zunehmenden Verkehrsentwicklung deutliche Sicherheitsdefizite dar.

Die Kreisstraße OAL 12 zwischen Bayersried und Eggenthal ist teilweise nur 4,80 Meter breit und in einem ziemlich schlechten Zustand. Bei Gegenverkehr müssen Lastwagen oder landwirtschaftliche Fahrzeuge aufs Bankett ausweichen. Bild: Mathias Wild

Der Ausbau der Kreisstraße OAL 12 zwischen Bayersried und Eggenthal erfolgt bestandsorientiert, das heißt zum Großteil auf der alten Trasse

Ziel des Ausbaus sei es, die Unstetigkeit in der Linienführung und im Höhenverlauf zu verbessern und die Fahrbahn auf sechs Meter zu verbreitern. Die Arbeiten erfolgten bestandsorientiert. Das heißt, es sind „keine gravierenden Veränderungen im Orts- beziehungsweise Landschaftsbild zu erwarten“. Einige Bäume und eine große Hecke, die nah an der Straße standen, sind bereits vor einigen Wochen gefällt worden. „Die erforderlichen Rodungsmaßnahmen wurden unter Einhaltung der Vogelbrutzeit durchgeführt“, teilt das Landratsamt dazu mit. Entsprechende ökologische Ausgleichsmaßnahmen würden gemäß dem landschaftspflegerischen Begleitplan teilweise vor Ort beziehungsweise auf einer externen Ausgleichsfläche geleistet.

Wegen des schwierigen Untergrunds sind die Bauarbeiten stark wetterabhängig

Da es sich um einen schwierigen Untergrund handle, sei man bei den Bauarbeiten stark wetterabhängig. „Es kann passieren, dass mal eine Woche gar nichts passiert, wenn es regnet“, erklärt Dornach. Wenn alles komplikationslos läuft, könnte der Ausbau aber auch schon vor September abgeschlossen sein.

Die Kosten belaufen sich auf insgesamt knapp 1,6 Millionen Euro. Gut die Hälfte davon übernimmt der Freistaat Bayern.

Die Umleitung erfolgt ab Bayersried über die OAL 11 bis Webams und von dort weiter nach Eggenthal und umgekehrt.