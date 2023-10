Die Künstler Maximilian Magnus und Peter Müller führen Großes im Schilde

Maler Maximilian Magnus hat den Irseer Metallkünstler Peter R. Müller zu einer Ausstellung in seinem Studio in Unteregg eingeladen. Das Ergebnis ist nichts für Kleingeister.

15.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Große Kunst kann auch klein sein, muss sie aber nicht. Schon gar nicht, wenn der Maler Maximilian Magnus und der Metallkünstler Peter R. Müller im Spiel sind. Für Ersteren sind als gelernter Bühnenmaler sechs Quadratmeter große Werke "eher klein", wie er augenzwinkernd sagt. Zweiterer ist ebenfalls dafür bekannt, dass seine Skulpturen stattliche Ausmaße und schnell Hunderte Kilogramm Gewicht annehmen können. Nun sind Flächen und Volumina sicher kein künstlerisches Kriterium an sich. Doch bei der gemeinsamen Ausstellung der beiden in Magnus' Studio in Unteregg passen nicht nur die Dimensionen perfekt zusammen. Vieles, was in dem gewaltigen Atelierraum und im Biotopgarten rund um das Anwesen zu sehen ist, scheint wie füreinander geschaffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.