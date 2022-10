Die Kulturwerkstatt Kaufbeuren geht auf einen wilden Roadtrip

Mit „Stechmückensommer“ zeigt das Kaufbeurer Kinder- und Jugendtheater ein neues, berührendes Stück. Was ein ungleiches Trio dabei erlebt.

Von Beate Güthner

20.10.2022 | Stand: 04:30 Uhr

„Made“ wird Madeleine genannt, weil sie so dick ist, und gleichzeitig irgendwie unsichtbar. Weil sie eben anders ist als ihre schlanken und sportlichen Klassenkameraden. Deshalb hat sie auch absolut keine Lust auf das Ferienlager in Schweden, für das sie ihre Eltern angemeldet haben. Doch dort gerät Madeleine (Arsema Berhe Habitselassa) unerwartet in ein Abenteuer der ganz besonderen Art. Davon erzählt das neue Stück „Stechmückensommer“ der Kulturwerkstatt Kaufbeuren, das im Theater Schauburg Premiere feierte.

