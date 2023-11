Die Latte nicht zu hoch gehängt - SVK und SVO wollen auswärts punkten

Nach Siegen in den vergangenen Spielen gehen Kaufbeuren und Germaringen gestärkt in die letzten Partien der Bezirksliga vor der Winterpause.

25.11.2023 | Stand: 04:30 Uhr

In der Bezirksliga Süd haben die SpVgg Kaufbeuren und der SVO Germaringen jeweils noch ein Auswärtsspiel vor der Winterpause – die einfachere Aufgabe hat die SVK.

Gegner Babenhausen hat einen Lauf

Noch einmal heißt es: Alle Kräfte bündeln und die kommende Herausforderung angehen. Der SVO Germaringen spielt am Samstag ab 14 Uhr im Fuggermarkt-Stadion gegen den TSV Babenhausen. Die Gastgeber können mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen beeindrucken. Dabei waren die Gegner keine geringeren als FC Thalhofen, SV Mering und Türk Gücü Königsbrunn. Star der Mannschaft ist Fatih Ademi, der mit 14 Treffern auf dem zweiten Platz der Torjägerliste der Bezirksliga Süd zu finden ist. Sein kongenialer Partner Sebastian Schwegle versorgt den Top-Stürmer regelmäßig mit präzisen Vorlagen. Es wird kein leichtes Unterfangen für die SVO-Abwehr, mögliche Gegentreffer zu vermeiden.

SVO zuletzt siegreich und defensiv stabil

Das Team von Trainer Johannes Martin braucht sich aber auch nicht verstecken. Zwei Siege stehen zuletzt auf der Habenseite. Fünf geschossene Tore und nur ein Gegentreffer sind eine gute Bilanz. Trotz einem ordentlichen Punkteschnitt aus den vergangenen Partien bleibt es in der Tabelle eng – und Germaringen sollte sich keinen Ausrutscher leisten. Die Teams hinter dem SVO haben teilweise lösbare Aufgaben, so kann das Mittelfeld wieder enger zusammenrücken. Der Kader des SVO ist weitgehend komplett. Nur der langzeitverletzte Tobias Storch kann derzeit nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Für Mannschaft, Verantwortliche und Fans eine reizvolle und herausfordernde Aufgabe am kommenden Samstag – hoffentlich mit einem guten Ausgang für Germaringen.

SVK muss zum Tabellenvorletzten

Am Sonntag spielt die SpVgg Kaufbeuren ab 14 Uhr beim FC Heimertingen. Der Gastgeber ist momentan Tabellenvorletzter und hat die vergangenen vier Spiele verloren. Kann die SVK dies ausnutzen? Nach dem 4:0-Erfolg gegen Dinkelscherben möchten die Kaufbeurer natürlich nachlegen und mit einem Erfolg in die Winterpause gehen.

Spielabsage möglich

Ob überhaupt gespielt werden kann, wird sich aber erst Sonntagvormittag herausstellen. „Wir wollen, wenn es geht, auf jeden Fall spielen, auch wenn die Situation eine ganz andere ist“, sagt SVK-Trainer Mahmut Kabak. „Gegen Dinkelscherben war der Kunstrasenplatz für uns schon ein kleiner Vorteil, da wir die Woche darauf trainieren konnten. Der Platz in Heimertingen wird aufgrund des Wetters tief sein, da müssen wir uns auf jeden Fall umstellen“, gibt Kabak zu. Da Kaufbeuren nur drei Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz hat, steht die SVK schon unter einem gewissen Druck – für Heimertingen gilt dies jedoch auch. So müssen beide Mannschaften auf Sieg spielen, bei einem Remis ist beiden Teams nämlich nicht geholfen.