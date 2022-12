Die Lebende Krippe in Kaufbeuren begeistert: „Da werden Kindheitserinnerungen wach“

Die Lebende Krippe in Kaufbeuren hat zahlreiche Besucher angelockt. Der Zuspruch freut die Veranstalter. Doch sie stehen vor großen Herausforderungen.

18.12.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Eisige Temperaturen, der Schnee knirscht unter den Füßen, Fackeln, die den Winterwald erhellen – eine schönere Atmosphäre konnte es am Wochenende für die Lebende Krippe der Kaufbeurer Initiative im Märzenburgwald kaum geben. Schon zu Beginn am Samstagnachmittag herrschte reges Treiben auf dem Weg zur Heiligen Familie.

Kinder wurden auf Schlitten zum Stall gezogen und konnten dort – neben Maria, Josef und dem Jesuskind – Schafe, Ochs und Esel bestaunen. Nadja Roller aus Kaufbeuren besuchte als Kind schon oft die vorweihnachtliche Veranstaltung und möchte diese Tradition nun an ihren Sohn Leon (3) weitergeben. Der war sich sicher: „Den Schnee hat Frau Holle gebracht.“ Leons kleine Freundin Elisa Maier (2) erzählte stolz, dass die Pferdekutsche extra für sie noch einmal angehalten hatte, damit sie einsteigen konnte. „Die Kutsche hatte drei Pferde“, fügte sie mit leuchtenden Augen hinzu. Und die Kinder waren sich einig: „Das Baby ist schön.“ Erika Holy, die seit vielen Jahren die Veranstaltung unterstützt, freute sich besonders, dass nach der zweijährigen Corona-Pause wieder so viele ehrenamtliche Helfer, Darsteller und Musiker mitgemacht haben. „Für die Krippe brauchen wir pro Tag sieben Besetzungen“, erklärte Holy. Da sei jeder Darsteller willkommen. Schön sei es, dass sich auch wieder so viele Musikgruppen ehrenamtlich für diese Veranstaltung eingesetzt haben.

Für Michael Königsperger, Vorstand des Musikvereins Harmonie Oberbeuren, ist das eine Selbstverständlichkeit. „Wenn in Kaufbeuren etwas los ist, sollte man das unterstützen.“ Kein Wunder also, dass die Oberbeurer Musikerinnen und Musiker seit knapp 20 Jahren zu der passenden musikalischen Umrahmung beitragen. Cornelia Wiedemann-Wenzel und ihr Ehemann Karl-Heinz Wenzel, die sich um die Musikgruppen kümmern, bestätigten dies. „Ich habe offene Türen eingerannt“, erklärte Wenzel. Es gab keinerlei Probleme, die Musiker nach der Pause zu motivieren. Alle waren froh, dass die Lebende Krippe dieses Jahr wieder stattfinden konnte.

Lebende Krippe: Schlichte Idylle im Märzenburgwald

Für Familie Wassermann aus Ebenhofen ist der Krippenbesuch eine lieb gewonnene Tradition. Schon als Kind machte sich Mama Kristina mit ihren Eltern von der Kapelle am Holdersberg durch den Wald auf den Weg zur Krippe. „Da werden Kindheitserinnerungen wach. Das gehört zu Weihnachten dazu“, lächelte die dreifache Mama. Mit ihrem Mann Christian zogen sie ihre Kinder – Paula (9), Pius (7) und Selma (4) – mit dem Schlitten durch den winterlichen Wald. Die Geschwister fanden besonders die Tiere toll. Papa Christian war begeistert. „Die Schlichtheit macht es so schön.“

Bei so großer Begeisterung der Besucherinnen und Besucher kam eine schöne Summe an Spendengeldern zusammen. Mit diesem Geld werden nicht nur Projekte wie die Kaufbeurer Tafel unterstützt, sondern es wird damit auch im Kleinen geholfen. So werden bedürftigen Menschen beispielsweise Medikamentenzuzahlungen ermöglicht. „Das ist für mich die größte Motivation hier mitzuwirken“, sagte Erika Holy. Vorstandschef Alexander Uhrle zeigte sich mit der Wiederaufnahme der Lebenden Krippe ebenfalls zufrieden. „Wir stehen aber vor einer großen finanziellen Herausforderung. Der Stall der Krippe muss nächstes Jahr komplett saniert werden.“