Die letzten Heimspiele dieses Jahr für die SVK und den SVO

In der Bezirksliga haben die SpVgg Kaufbeuren und der SVO Germaringen lösbare Aufgaben. Die SVK spielt auf Kunstrasen _ Germaringen setzt auch auf die Fans.

18.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Am Samstag erwartet die SpVgg Kaufbeuren ab 14 Uhr den TSV Dinkelscherben. Da der Rasenplatz im Parkstadion nicht bespielbar ist und gesperrt wurde, wird im Sportpark Haken auf Kunstrasen gespielt. Beide Mannschaften haben zur Zeit große Probleme und sind seit vier Spielen in Serie ohne Sieg. Im Hinspiel verloren die Kaufbeurer mit 0:4 – das Ergebnis spiegelte jedoch nicht das Spiel wieder. Wie über die bisherige Saison war die SVK spielerisch besser, doch waren es individuelle Fehler, die zur hohen Niederlage geführt hatten. Zudem war auch die Rote Karte für Matteo di Maggio ein Knackpunkt.

Baustellen in der Defensive

Dinkelscherben und die SVK haben zurzeit eine große Baustelle im Defensivverbund – so treffen zwei Teams aufeinander, die nach Aufsteiger Langerringen die meisten Tore kassiert haben. SVK-Trainer Mahmut Kabak hat nun seine Sperre abgesessen und darf wieder auf der Trainerbank sitzen. Er kann zudem wieder auf Abwehrchef Ardi Rramanaj zurückgreifen, der in Oberstdorf krankheitsbedingt gefehlt hat. Auch Michael Sauter ist wieder einsatzfähig. So hat der Trainer bis auf die Langzeitverletzten einen größeren Kader zur Verfügung. Doch die junge Mannschaft muss mit dem Druck umgehen, um sich mit einem Sieg zu belohnen. Am letzten Spieltag 2023 geht es noch nach Heimertingen – mit sechs Punkten aus diesen zwei Spielen könnte die SVK beruhigt in die Winterpause gehen.

Abwehr des SVO steht

Am Sonntag um 14 Uhr steigt ab 14 Uhr das letzte Heimspiel für den SVO Gemaringen im heimischen Sportpark in diesem Jahr. Gegner ist der FC Heimertingen. Wenn diese Mannschaften aufeinandertreffen, fallen erfahrungsgemäß wenig Treffer. Ein Grund ist sicherlich die gute Abwehrleistung beider Mannschaften. Im Hinspiel trennten sie sich torlos. Wie viel Treffer werden wohl nach Spielende auf der Anzeigetafel im Sportpark stehen?

Sieg hat Selbstvertrauen gegeben

Nach dem Auswärtserfolg am vorigen Wochenende in Dinkelscherben hat der SVO Selbstvertrauen getankt. Trainer Johannes Martin sprach von einer reifen Leistung seines Teams. Froh ist der SVO außerdem, dass Stürmer Timo Wörz nach langer Verletzungspause wieder am Spielbetrieb teilnehmen kann. Und sein junger Sturmpartner Luca Katzer, der in Dinkelscherben zwei Mal getroffen hat, möchte seine Torquote im kommenden Spiel verbessern.

Neuer Jugendclub

Der neugegründete SVO-Jugendfanclub will die eigene Mannschaft unterstützen und die übrigen Fans motivieren, ebenfalls das Team anzufeuern. So heißt es: Noch einmal alles geben und zusammenhalten im letzten Heimspiel des Jahres.