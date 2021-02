Die Luftwaffe bleibt in Kaufbeuren: Ein Erfolg der Politik

Mit der Entscheidung für einen Erhalt der Luftwaffe in Kaufbeuren endet ein jahrelanges Bangen um den Bundeswehrstandort. Ein Erfolg hartnäckiger Bemühungen, meint unsere Redakteurin Renate Meier.

05.02.2021 | Stand: 18:35 Uhr

Mit der Entscheidung vom Freitag, die Luftwaffe langfristig in Kaufbeuren zu belassen, endet ein jahrelanges Bangen um den Bundeswehrstandort. Nach dem völlig überraschenden Beschluss 2011, die Truppe aus der Wertachstadt abzuziehen, folgte 2019 die Ankündigung, Sanitäter und Feldjäger im Fliegerhorst anzusiedeln. Doch was wäre ein Fliegerhorst ohne Luftwaffe? Seit 1957 gehört sie zu Kaufbeuren und ist nicht wegzudenken. Die jetzige Entscheidung war klug und folgerichtig. Schließlich hätte es wenig Sinn ergeben, das ganze nötige Ausbildungsequipment für den Eurofighter hunderte von Kilometer zu verlagern, während die Schulungen am Tornado immerhin noch bis 2028 in Kaufbeuren stattfinden. Zudem hat sich hier seit 2017 erfolgreich eine Akademie der Deutschen Flugsicherung für die Ausbildung des Flugsicherheitspersonals etabliert. Die Politik kämpfte mit vereinten Kräften um die Luftwaffe in Kaufbeuren. Über den Erfolg dürfen sich jetzt alle freuen.