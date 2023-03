Bei der Kommandoübergabe erntet die Luftwaffenschule in Kaufbeuren von ihrem Chef viel Lob. Welche Aufgaben der neue Kommandeur Thorsten Milewski zügig angehen will.

10.03.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Die Luftwaffenschule in Kaufbeuren hat einen neuen Kommandeur: Oberst Thorsten Milewski hat nun das Sagen im Fliegerhorst Kaufbeuren. Der 58-Jährige freute sich nach der offiziellen Kommandoübergabe am Freitagvormittag, im „schönsten Standort der Luftwaffe“ angekommen zu sein. „Wenn man das Alpenpanorama sieht, geht einem das Herz auf“, sagte er beim Pressegespräch. Das Allgäu kennt der gebürtige Bietigheimer schon von Kind an, als die Familie in die Berge fuhr. Einer seiner beiden Söhne dient bei den Gebirgsjägern in Füssen. Der neue Chef hat also bereits eine emotionale Bindung ins Allgäu. Und beruflich freut er sich auf eine „sehr professionelle“ Truppe. Als seine ersten bedeutendsten Aufgaben sieht Milewski die weitere Organisation des Tages der Bundeswehr am 17. Juni in Kaufbeuren und, die einst auf das Lechfeld ausgelagerte Radartechnikerausbildung bis nächstes Jahr nach Kaufbeuren zurück zu holen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.