Die Meinung der Menschen in Kaufbeuren ist gefragt: Wie sind sie unterwegs?

Die Stadt befragt die Menschen in Kaufbeuren, wie sie von A nach B kommen. Mit den Ergebnissen möchte die Stadtverwaltung die Mobilität verbessern.

15.04.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Die Stadt Kaufbeuren arbeitet derzeit an einem Mobilitätskonzept, um zukunftsfähige Lösungen zur Mobilität in Kaufbeuren zu entwickeln. Dabei sollen Konzepte und Einzelmaßnahmen erarbeitet werden, die sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientieren. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Kaufbeurer Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen an Haushaltsbefragungen teilzunehmen.

Stadt Kaufbeuren ist auf Mithilfe angewiesen

Die Stadtverwaltung Kaufbeuren ist auf die Mithilfe ihrer Bürgerinnen und Bürger angewiesen und bittet diese, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um sich an der Mobilitätsbefragung zu beteiligen. "Wir möchten insbesondere die Verkehrsströme und die genutzten Verkehrsmittel erfassen, um ein möglichst genaues Bild der Mobilität in Kaufbeuren zu erhalten", so Pressesprecher Tobias Müller. Hierfür sei es wichtig zu erfahren, welche Wege die Menschen am jeweiligen Stichtag zurückgelegt haben. Die Mobilitätsbefragung findet als Online-Befragung statt. Die entsprechenden Hinweise zur Teilnahme mit Einwahldaten können der Rückseite des Anschreibens entnommen werden, das in den kommenden Tagen verteilt wird.

Zukunftsfähige Lösungen für Kaufbeuren

Die Antworten sollen Rückschlüsse auf die Mobilität in der Stadt Kaufbeuren zulassen. Nur so ließen sich zukunftsfähige Lösungen für die Mobilität der Stadt Kaufbeuren entwickeln, sagt Müller. Beispielsweise werden Antworten zu folgenden Fragen benötigt: "Wie sieht der Verkehr der Zukunft aus? Welche Verkehrsprobleme haben wir aktuell? Wie können wir diese Probleme entschärfen?" Der Datenschutz werde gewährleistet.

Umfrage zu Mobilität in Kaufbeuren

Die Umfrage laufe anonymisiert ab und es seien keine Rückschlüsse auf die einzelnen Bürgerinnen und Bürger möglich, versichert Müller. Zur besseren Übersicht vorab drei beispielhafte Fragestellungen für die Umfrage:

Bitte geben Sie an, wie häufig Sie in der Regel die folgenden Verkehrsmittel benutzen?

War Ihnen am Stichtag die Benutzung eines Pkw möglich?

Verfügten Sie am Stichtag über ein funktionstüchtiges Fahrrad?

Je mehr Bürgerinnen und Bürger sich an den Haushaltsbefragungen beteiligen, umso präziser könne das Gesamtergebnis erstellt werden. "Helfen Sie mit, Kaufbeuren aktiv mitzugestalten", so Müller abschließend.

