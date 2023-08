Die Menschen wollen Sicherheit – und bangen um „ihr“ Krankenhaus

Angesichts der bevorstehenden Herausforderungen müssen sich die Stadt Kaufbeuren und der Landkreis Ostallgäu klar zu ihren drei Krankenhäusern bekennen.

18.08.2023 | Stand: 17:57 Uhr

Dass die vielen Medienberichte über die Reform und damit verbundene mögliche Klinikschließungen die Bevölkerung verunsichern, ist kein Wunder. Schließlich wollen die Menschen medizinisch gut versorgt sein, und zwar möglichst wohnortnah.

Umfrage der Bayerischen Krankenhausgesellschaft stimmt nicht zuversichtlich

Nicht nur Seniorinnen und Senioren, die auf dem Land leben, brauchen diese Sicherheit. Auch für junge Familien, ist es wichtig, darauf vertrauen zu können, dass zum Beispiel ihren kleinen Kindern im Notfall schnell geholfen wird. Nachvollziehbar also, dass viele um „ihr“ Krankenhaus vor Ort bangen. Und die Ergebnisse einer Umfrage der Bayerischen Krankenhausgesellschaft stimmen ja auch nicht gerade zuversichtlich: danach haben neun von zehn Kliniken angegeben, dass sie in diesem Jahr Verlust machen.

Öffentliche Träger müssen Defizite ausgleichen

Wie auch in Kaufbeuren und dem Ostallgäu, werden in vielen Häusern – Reform hin oder her – weiterhin öffentliche Träger wie Städte oder Landkreise eine wichtige Rolle spielen, um die Defizite auszugleichen.

Umso wichtiger ist es vor diesem Hintergrund, dass sich die Stadt Kaufbeuren und der Landkreis Ostallgäu klar zu ihren drei Krankenhäusern bekennen. Dass dies der Fall ist, zeigen unter anderem die Investitionen, die zuletzt trotz der schwierigen Gesamtsituation geleistet wurden, etwa in den Neubau der Intensivstation und dem Bau der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in Buchloe.

Klar ist aber auch, dass die finanziellen Herausforderungen für die Krankenhäuser in den nächsten Jahren wohl kaum weniger werden – und deshalb alle Beteiligten weiterhin fest an einem Strang ziehen müssen.

Lesen Sie hierzu: Krankenhausreform: Wie hart trifft sie die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren?