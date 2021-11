Die Mutter aller Derbys - Kaufbeuren gegen Biessenhofen

Der zuletzt schwächelnde Titelaspirant Kaufbeuren/Neugablonz empfängt die bislang erfolglose SG Biessenhofen/Marktoberdorf. Beide wollen sich aus der Krise werfen.

Ein komplettes Heimspielwochenende steht auf dem Plan der Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz. Wobei der Fokus auf dem Derby der Ersten Herrenmannschaft gegen die SG Biessenhofen/ Marktoberdorf steht. Eine gewisse Art der Wiedergutmachung will das Team um Kapitän Manuel Reckziegel am Samstag betreiben.

Nach der schwachen Vorstellung bei der Oberallgäuer SG Kempten/Kottern, kommt nun die Ostallgäuer SG Biessenhofen/Marktoberdorf in die Turnhalle der Schmuckstadt. Auch wenn die Gäste ihre Partien allesamt bis dato verloren haben, sind sie nicht zu unterschätzen. Gerade in den Derbys sind die Karten völlig neu gemischt und der Begriff Favorit ist oft nur Makulatur. Das letzte Aufeinandertreffen datiert vom 23. November 2019. Damals gewannen die Kaufbeurer auswärts deutlich mit 32:24. Seitdem fand kein Spiel zwischen beiden Mannschaften mehr statt.

Vorteile ja, aber kein Selbstläufer

Zwar geht die Mannschaft von Trainer Dariusz Chryplewicz mit Vorteilen in die Partie, doch einfach und ein Selbstläufer wird das sicher nicht. Die Gastgeber müssen sich wieder auf ihre Stärken besinnen und mannschaftlich geschlossen auftreten, dann ist ein weiterer Erfolg sicher möglich. Im Rennen um den Aufstieg ist der Kaufbeurer SG auch der TSV Ottobeuren II im Nacken, der ebenfalls 4:2 Punkte auf der Habenseite aufweist. Ein Heimsieg ist also im doppelten Sinn wichtig. Anpfiff ist um 17.30 Uhr in der Sporthalle in Neugablonz.

Die Frauen kommen gehandicapt aus der Pause

Aufgrund der Vierteilung der Bezirksliga geht es für die Damen der SG nach zwei Partien schon in die Rückrunde. Die erste Begegnung mit den TV Memmingen entschieden die Gastgeberinnen deutlich für sich entscheiden. Seither ist aber einiges passiert. Nicht nur die aktuellen Corona-Auflagen reduzieren den Kader der SG, auch die Verletztenliste wird nicht kürzer. So wurde die lange Spielpause auch nur suboptimal genutzt. Die Gäste hingegen sind jetzt im Rhythmus. Sie verloren voriges Wochenende die Partie gegen die HSG Dietmannsried/Altusried nur knapp mit nur einem Zähler und werden hoch motiviert nach Kaufbeuren reisen.

Rumpftruppe mit zwei Neuzugängen

Auch wenn nur eine Rumpftruppe zur Verfügung steht, wird die SG alles geben, um es den Gästen so schwer wie möglich zu machen. Ziel ist es weiterhin, den ersten Heimsieg zu feiern. Erfreulicherweise stehen Coach Csizmadia noch zwei Neuzugänge zur Verfügung. Diese haben aufgrund ihrer Ausbildung in Kaufbeuren, neben ihrem Heimverein, auch das Zweitspielrecht für die SG. Es bleibt also spannend wie sich die Begegnung entwickeln wird. Anwurf ist um 19.30 Uhr.

Die Jugendspiele starten am Samstag um 15.30 Uhr mit der Partie der weibliche B-Jugend gegen den TSV Schongau. Am Sonntag steht ab 13 Uhr das Match der männlichen C-Jugend gegen den TSV Schwabmünchen auf dem Spielplan. Anschließend trifft die männliche B-Jugend ab 15 Uhr auf den TSV Ottobeuren. Beendet wird das Heimspielwochenende mit dem Spiel der männlichen A-Jugend gegen den TSV Schongau ab 17 Uhr. Die Spiele der weiblichen und männlichen D-Jugend am Samstag und Sonntag sind abgesagt.

2G-Regel und Wartezeiten

Die SG weist bereits jetzt darauf hin, dass die Zuschauer am Samstag rechtzeitig in die Sporthalle kommen sollen. Durch die aktuelle 2G-Regel sind Wartezeiten unvermeidbar. Sofern auf der Tribüne der Mindestabstand (1,50 m) nicht eingehalten werden kann, ist eine FFP2-Maske Pflicht. Alle aktuellen Entwicklungen und kurzfristige Änderungen können auch unter www.sg-kaufbeuren-neugablonz.de nachgelesen werden.