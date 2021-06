Die "Neue Gabi" in Neugablonz: Von der Kultkneipe zur Kultur-Kneipe

Mit ihrer Kneipe „Neue Gabi“ setzen die Betreiber in Kaufbeuren-Neugablonz auf Nachhaltigkeit. Das sind die Menschen hinter dem Konzept.

Hygiene-Konzepte, weniger Gäste, Einbußen nach monatelanger Pause, Kontaktdatenerfassung, Personalprobleme – Gastronomen stehen derzeit vor vielen Herausforderungen. Ein junges Team wagt trotzdem das Abenteuer: Vier Gastro-Quereinsteiger haben in Neugablonz die Kultur-Kneipe „Neue Gabi“ eröffnet, die es nun so lange gibt, bis das Gebäude vermutlich Ende des Jahres abgerissen wird.

Treffpunkt in Neugablonz für einige Monate

Das traditionsreiche Gebäude in der Falkenstraße 2 gehört dem Gablonzer Siedlungswerk und steht bis zum Abriss vorübergehend so gut wie leer. Zuletzt beheimatete das Gebäude die Kneipe Wanted, der Ort ist vielen zudem noch als Kult-Kneipe Sterneck bekannt. Dem Siedlungswerk war es laut Geschäftsführer Christian Sobl wichtig, dass das Gebäude im Herzen von Neugablonz noch genutzt und zu einem „würdigen Lebensabend“ kommt. Daher wurde über Umwege Daniel Fischer angefragt, der bereits zahlreiche kulturelle Veranstaltungen in Kaufbeuren initiiert und organisiert hat. „Die Idee, den Leerstand zu nutzen, fand ich einfach gut“, erzählt der 36-jährige Eventmanager. „Daraufhin habe ich Freunde gesucht, die sich das Projekt vorstellen könnten.“

Ein Team - viele Interessen

Schließlich fand sich im Corona-Winter mit der Sozialpädagogin Johanna Aigner (28), der Grafikdesignerin Elsa Zasche (28) und dem Maschinenbauer Moritz Zasche (34) ein Team, das unterschiedliche Kompetenzen mitbringt – vom betriebswirtschaftlichen Hintergrund, über handwerkliche Kenntnisse und künstlerische Begabung bis zum Organisationstalent ist alles dabei. Alle haben bereits Gastro-Erfahrungen, stemmen aber das Kneipen-Projekt nebenher.

Ein besonderer Fokus liegt auf der kulturellen und nachhaltigen Ausrichtung der Bar. Design-Künstlerin Elsa Zasche entwarf das künstlerische Konzept. Es versuche, den Neugablonzer 1970er Jahre- Charme miteinzuarbeiten und lebe von gebrauchten Möbeln und Retro-Charme in der Kombination mit frischen Farben und klaren Linien. Die Wände sind mit Zasches eigenen Werken bestückt.

Das Ziel: Mehr Kultur nach Neugablonz bringen

„Mich hat die Herausforderung gereizt, in diesem Viertel eine kulturorientierte Bar aufzumachen“, sagt die junge Künstlerin. „Das Projekt bietet viele kreative Möglichkeiten, sich zu verwirklichen.“ Auch die anderen im Team freuen sich, mit der Kneipe etwas gestalten zu können, das kulturelle Leben in der Region zu voranzutreiben und Neues auszuprobieren. Dabei scheut sich niemand vor der Herausforderung Gastronomie. „Es macht Spaß, Getränke zuzubereiten und Kontakt mit Leuten zu haben“, sagt Moritz Zasche.

Überschaubares Budget

Mit einem kleinen Budget suchte das Team Second-Hand-Möbel. Die Bar wurde in Eigenregie renoviert und geputzt, es wurden Konzepte erstellt, eine Infrastruktur aufgebaut. Auch die Formalitäten der Gastronomieeröffnung, Auflagen wegen der Pandemie und die Bewerbung der neuen Bar seien kein unerheblicher Arbeitsaufwand, sagen sie.

Die Kneipe öffnet immer am Donnerstag, Freitag und Samstag, jeweils ab 18 Uhr. Ziel ist es erstmal, einen stabilen Barbetrieb zu erreichen. „Wir wollen aber auch eine Bühne für kulturelle Angebote bieten“, sagt Mit-Gründerin Johanna Aigner. Zum Beispiel fand bereits die Aktion „Ein Stadtteil spricht Dialekt“ statt. Vielleicht seien künftig auch Veranstaltungen zu nachhaltigen Lebensstilen möglich, heißt es. Informiert wird auf einem eigenen Kanal auf Instagram und Facebook. „Wir haben viel Unterstützung von Freunden und Verwandten bekommen“, sagt Johanna Aigner. „Ohne diese wäre es nie möglich gewesen.“