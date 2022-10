Die Oberbeurer Bühne legt nach der Corona-Pause wieder los

Ab 15. Oktober bringt der Theaterverein des Kaufbeurer Stadtteils den heiteren Dreiakter „Bodschamperlspuk“ auf die Bühne

08.10.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Nach zwei Jahren Coronapause können sich die Fans der Oberbeurer Bühne wieder auf lustige Abende freuen. Ab Samstag, 15. Oktober, spielt der Theaterverein die Komödie „Bodschamperlspuk“ von Ralph Wallner im örtlichen Pfarrsaal. Die Vorfreude ist groß bei allen Aktiven auf und auch hinter der Bühne. „Ich wurde in den letzten Wochen häufig darauf angesprochen, ob wir heuer spielen“, berichtet Walter Hartmann, Vereinsvorsitzender und auch in diesem Jahr Teil des Ensembles. „Ich konnte die Frage glücklicherweise mit Ja beantworten. Wir gehen es wieder an und haben alle unglaublich Lust auf die kommende Zeit.“

Neun Vorstellungen sind geplant

Neun Vorstellungen sind geplant. Die Handlung verspricht kurzweilige und lustige Theaterstunden: Der Dusterhof steht schon seit Jahrzehnten leer, denn schließlich soll es dort spuken. Das glauben zumindest Mina und ihre Freundin, die den verlassenen Hof im Wald für ihren Wunschzauber ausgewählt haben. Denn Wünsche, die in einer Rauhnacht bei Vollmond aufgeschrieben werden, gehen angeblich in Erfüllung.

Ein magisches Gefäß, zwei Landstreicher und ein ungleiches Paar

Als magisches Gefäß muss der alte Nachttopf, das Bodschamperl, herhalten. Dass gleichzeitig zwei Landstreicher und Taschendiebe auftauchen, ist für viele im Dorf eine Überraschung. Langfinger- Jockl und sein Sohn der Abstauber-Bartl bringen das Leben so mancher braver Bürger gehörig durcheinander. Außerdem zeigen zwei „großkopferte“ Dorfbewohner ihr jeweils eigenes Interesse am leer stehenden Hof. Und der naive Brauknecht Tschacko und die verkopfte Dorflehrerin Frau Amsel kommen sich unerwartet sehr nah. Da muss dann doch der gute Geist vom Dusterhof etwas nachhelfen. „Es gibt einige Wendungen, die immer wieder für Überraschungen sorgen“, beschreibt Monika Schmid, Regisseurin der Oberbeurer Bühne, den Verlauf. Wie es am Ende ausgeht, möchte sie dann aber doch nicht verraten.

Wann wird gespielt und wo gibt es Karten?

Premiere ist am Samstag, 15. Oktober, ab 20 Uhr im Pfarrsaal in Oberbeuren. Weitere Aufführungen finden dort jeweils ebenfalls ab 20 Uhr am Freitag, 21. Oktober, Samstag, 22. Oktober, Freitag, 28. Oktober, Samstag, 29. Oktober, Freitag, 4. November, Samstag, 5. November, Freitag, 11. November, und Samstag, 12. November, statt. Karten gibt es im Vorverkauf am Samstag, 8. Oktober, am Freitag, 14. Oktober, und am Samstag, 15. Oktober, im Haus der Vereine in Oberbeuren (Am Schlössle 2). Verkaufszeiten sind freitags von 18 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr. Während dieser Zeiten sind auch telefonische Bestellungen unter 0171/1425185 möglich.