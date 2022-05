Die pure Lust am Essen beim Streetfood-Festival in Kaufbeuren

Das Streetfood Festival auf dem Tänzelfestplatz bietet noch bis Sonntag die Kombination aus trendigen Gerichten und der puren Lust am Essen. Besucher können durch die Garküchen der Welt flanieren und erleben den Duft von guten Zutaten, kräftigen Aromen, exotischen Gewürzen und Frischgebackenem.

21.05.2022 | Stand: 09:39 Uhr

Eine Duftwolke aus gebratenem Fleisch, frittierten Leckereien und süßen Versuchungen liegt über dem Tänzelfestplatz in Kaufbeuren in der Luft. Die Vielfalt der unterschiedlichsten Kulturen dieser Welt spiegelt sich an diesem Wochenende in ihren Gerichten wider. Von süßen Verführungen über deftige Burger, Currywurst, Pulled Pork und leckere Donuts bis hin zu Thai Food und exotischen Speisen ist alles vertreten.

Trendige Gerichte und pure Lust am Essen

Bilderstrecke

Streetfood Festival Kaufbeuren

Kulinarische Reise durch Länder und Kontinente

Das Festival entführt die Besucher auf eine kulinarische Reise quer durch viele Länder und Kontinente. Traditionelle Speisen aus aller Welt können die Besucher probieren, an den Biertischen sitzen oder in Liegestühlen entspannt den Klängen des DJs lauschen. Rund 20 verschiedene Buden und Foodtrucks bieten ihre Köstlichkeiten feil. Geöffnet hat das Streetfoodfestival am Samstag von 12 Uhr bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 Uhr bis 20 Uhr.