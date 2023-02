Die Reihen lichten sich - Gerhard Bucher tritt bei der SVK zurück

Gerhard Bucher über seinen plötzlichen Rücktritt aus dem Vorstand der SpVgg Kaufbeuren.

18.02.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Vor gerade einmal eineinhalb Jahren gab es bei der SpVgg Kaufbeuren einige Änderungen. So wurde der Vorstand von drei auf fünf Mitglieder erhöht – der Verein stellt sich neu auf, hieß es damals. Doch aus dem Quintett ist nun ein Trio geworden: Thomas Neumann Wolfgang Siebert und Beg Zeqiri. Bereits nach kurzer Zeit war nämlich Bartosz Brzozowski zurückgetreten, jetzt folgte unerwartet Gerhard Bucher.

Ihr Rücktritt kommt überraschend. Warum jetzt und wieso?

Gerhard Bucher: Berufliche Veränderungen verbunden mit einer verstärkt auftretenden internationalen Reisetätigkeit gaben den Ausschlag. Dieses Amt, so wie ich das ausführen möchte, erfordert Präsenz. Diese kann ich nicht weiter gewährleisten. Ich denke, es war spürbar, mit welchem Herzblut ich dieses Amt gelebt habe.

Wie geht es für die SVK weiter – dort fehlen jetzt zwei von fünf Vorständen?

Bucher: Die Satzung schreibt vor, dass mindestens drei Personen den Vorstand bilden müssen. Das ist auch nach meinem Ausscheiden gegeben. Der Verein ist somit weiter handlungsfähig.

Was hätte rückblickend in Ihrer Amtszeit besser laufen können?

Bucher: Ich hätte die Aufgaben gerne breiter verteilt und den Verein somit besser strukturiert. Dafür hat aber schlicht und einfach das Personal gefehlt. Ehrenamtliche für die ein- oder andere Aufgabe zu finden ist seit Corona noch schwieriger geworden.

Und womit sind Sie zufrieden?

Bucher: Mit der sportlichen Entwicklung in allen Abteilungen bin ich sehr zufrieden. In den vergangenen 18 Monaten ist es uns gemeinsam gelungen, die Weichen für die derzeitigen sportlichen Erfolge stellen. Wir haben durch die Bank tolle Trainer, die Erste Mannschaft spielt in der Bezirksliga eine gewichtige Rolle, die Zweite hat die große Chance, in dieser Saison den zweiten Aufstieg hintereinander perfekt zu machen. Die D-Jugend ist gerade schwäbischer Hallenmeister geworden und die Frauen haben sich nach dem Abstieg vergangene Saison jetzt mit ihrer neuen Trainerin wieder stabilisiert. Es gäbe noch etliche weitere positive Beispiele. Darum war die Entscheidung gerade jetzt auch so schwer.

Bleiben Sie der SpVgg irgendwie erhalten?

Bucher: Für mich ist selbstverständlich, dass ich der SpVgg erhalten bleibe und dem Verein auch zukünftig helfe. Ich habe vor, in den Förderverein zu wechseln, um das Sponsoring zu unterstützen. Um Sponsoren, die ich während meiner Amtszeit hinzugewonnen habe, werde ich mich weiterhin persönlich kümmern. Des Weiteren bleibe ich auch Mitglied im Beirat.

Gerhard Bucher