Fledermäuse in Kaufbeuren gerettet - Tierärztin päppelt Stan und Oli auf

Niemand will zwei flugunfähige Fledermäuse haben, also päppelt eine Tierärztin aus Kaufbeuren sie wieder auf. Nun wird das Duo auf die Freiheit vorbereitet.

06.07.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Zuerst wurde Stan mit einem gebrochenen Flügel eingeliefert – kurz darauf auch Oli, dessen Flügel durchlöchert war. Bei dem Duo handelt es sich um Zweifarbfledermäuse, die der Tierärztin Andrea Restle in Neugablonz gebracht worden waren.

Sie und ihr Freund Lars Mühlmann tauften das Duo und päppelten es wieder auf. „Man muss zeitig etwas tun, weil Fledermäuse viel Essen brauchen“, erklärt Restle. Inzwischen haben sie Stan und Oli in das Fledermauszentrum Hannover gebracht, wo das Duo ausgewildert oder in einer Kolonie leben wird.

Kaufbeuren: Tierärztin hilft verletzten Fledermäusen

Stan wurde von einem Bürger zu der Veterinärin gebracht „Er hatte einen Bruch unterhalb des Ellbogens direkt am Körper.“ Zwei Tage später brachte eine Kollegin ein weiteres Tier – beides Zweifarbfledermäuse, eine von 25 Arten, die es in der Region gebe – dessen Flügel ein Loch hatte, obendrein war es am Finger verletzt. Restle informierte sich nun in Hannover, was zu tun sei – denn den Bürgern sei im Ostallgäu empfohlen worden, schwer verletzte Tiere einschläfern zu lassen.

Das ist eine Zweifarbfledermaus in der Fledermausstation Hannover. Bild: Dr. Renate Keil

Krankenversorgung für Fledermäuse: Es gibt weder Versicherung noch viele Experten

Das bestätigt indirekt Dr. Renate Keil von der Fledermausstation: „Es werden viel zu viele Fledermäuse eingeschläfert.“ Das liege daran, dass es zwar Fledermausbetreuer gebe, aber diese medizinisch nicht weiterhelfen können. „Und es gibt kaum Tierärzte, die auf Fledermäuse spezialisiert sind“, erklärt Keil.

Zudem sei es mit der Erstversorgung nicht getan, denn danach müssen die Tiere rehabilitiert werden – und zwar als soziale Herdentiere in Kolonien. Das können kaum ein Veterinär oder Betreuer leisten. „Und es gibt keine Krankenversicherung für Fledermäuse“, fügt Keil lakonisch an.

Eine Mammutaufgabe: Tierärztin aus Kaufbeuren versorgt Fledermäuse

Insofern muteten sich Restle und Mühlmann eine kleine Mammutaufgabe zu. Sie schienten und versorgten die Verletzungen: „Das ist äußerst schwierig, denn die Tiere sind klein und zierlich und können beißen“, erzählt Mühlmann.

„Danach war das Fressen das Problem“, berichtet Restle weiter: Sie holten Fliegen von einem Bauernhof und Mehlwürmer aus einem Gartenbaumarkt, um die kleinen Säuger zu füttern. Denn die meisten Fledermausarten fressen Insekten. Die einzigen fliegenden Säugetiere neben den Vögeln können drei bis 14 Zentimeter groß und zwei bis 200 Gramm schwer sowie drei bis 40 Jahre alt werden.

Gerettete Fledermäuse im Ostallgäu: „Stan und Oli sind keine Vampire“

Ihre Wahrnehmung ist einzigartig: Sie orientieren sich mit Ultraschall und Magnetsinn, manche können sogar UV-Licht sehen. Es gebe um die 1000 verschiedene Arten – nur drei entsprechen dem Klischee von Dracula: Vampirfledermäuse, die auf dem amerikanischen Kontinent leben.

„Stan und Oli sind aber keine Vampire“, erklärt Mühlmann, „auch wenn sie immer zum Hals klettern“, fügt er lachend an. Dennoch habe auch das Klischee seine Auswirkungen: „Fledermäuse haben einen schlechten Ruf, weil sie nachts unterwegs sind und ein seltsames Aussehen haben“, sagt Restle. Dadurch haben sie auch fast keine Lobby, weshalb verletzte Tiere eben kaum Überlebenschancen haben.

Dabei gebe es in Hannover viele Beispiele von halb toten Tieren, die aufgepäppelt oder ausgewildert wurden, erzählt die Tierärztin weiter. Man könne mit ihnen sogar eine Beziehung aufbauen: So wussten Stan und Oli, wenn sie am T-Shirt von Mühlmann waren, dass es Fressen gibt.

So geht es den Fledermäusen Stan und Oli in Hannover

In Hannover werden die Tiere auf 500 Quadratmetern von 25 ehrenamtlichen Helfern in Volieren mit Flugmöglichkeiten und in Kolonien nach Arten getrennt gehalten. Keil hat privat sogar eine Voliere und drei Zimmer, in denen sie Jungtiere aufzieht – und auswildert. Und Stan und Oli haben überlebt: Derzeit sieht es so aus, dass zumindest Oli wohl einen bleibenden Schaden hat – aber noch ein Leben unter Artgenossen vor sich.