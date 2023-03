Nähe zur Eishockey-Elite - rumänische Jugendnationalmannschaft weilt zum Lernen in Kaufbeuren

Das rumänische U15-Nationalteam gastiert im Ostallgäu – für Testspiele, Kontakte und, um Landsleute anzufeuern. Denn die waren in den Playoffs vertreten.

25.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Besondere Gäste waren kürzlich im Allgäu zu Besuch: die U15-Nationalmannschaft Rumäniens. Nun ist das Land derzeit keine Eishockey-Hochburg: Man mag die Mannschaften im Junioren- und Seniorenbereich dort mit Wohlwollen als zweitklassig beschreiben. Das zu ändern, daran arbeitet unter anderem Auswahltrainer Laszlo Kovac – und er scheint auch Gefallen an Bayern gefunden zu haben. Zusammen mit ESVK-Vorstandsmitglied Thomas Petrich und Simon Steiner, U17-Trainer in Kaufbeuren, wurden vier Testspiele zwischen Allgäuer Teams und der rumänischen Auswahl organisiert.

Ein "Halb-Allgäuer"

Kontakte gibt es: Olimpiu Achim, beim rumänischen Verband als Teammanager für die U15 bis U18 angestellt, ist „ein Halb-Allgäuer“, wie er sich nennt. Denn sein Sohn Christian gehört seit zwei Jahren dem ESVK-Nachwuchs an. Und so spielte die rumänische Auswahl jüngst auch gegen die U15 des ESVK und setzte sich mit 3:1 durch. Auch zwei weitere Spiele gewann Rumänien – gegen den Nachwuchs des SC Riessersee klar mit 8:1 und gegen den EV Füssen mit 4:1. Eine Niederlage gab es hingegen gegen Bad Tölz (3:7).

Zwei Playoff-Begegnungen angeschaut

„Um an das erstklassige Eishockey heranzuwachsen, brauchen wir Kontakte, Spiele oder Trainingslager in unmittelbarer Nähe der Eishockeyelite. Da sind Deutschland und Bayern sehr gute Adressen“, sagt Achim, der auch begeistert war, seinen Schützlingen zwei hochkarätige Spiele in Kaufbeuren gezeigt zu haben. Zum einen waren sie bei einem Playoff-Spiel der Joker gegen Bad Nauheim im Stadion, zum anderen sahen sie eines der U20-Halbfinals des ESVK gegen Mannheim. „Hier durften sie zwei ihrer ‘Landsleute’ anfeuern, Bence Farkas und Richard Rokaly-Boldizsar, die U20 fast ins Finale gebracht haben“, sagt Achim. Beide hatten bis zur U12 in Rumänien gespielt.

Zeit, das Allgäu kennenzulernen

Zeit, das Allgäu kennenzulernen, hatten die Rumänen auch: Untergebracht war die Auswahl im Landgasthof von Vorstandsmitglied Petrich in Apfeltrang.

