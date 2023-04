Die Saison ist beendet - vier Ostallgäuer Schützenvereine halten die Klasse

Die Schützenvereine aus dem Gau Kaufbeuren-Marktoberdorf behaupten sich in der Bezirksliga: Aitrang, Bertoldshofen, Eggenthal und Lengenwang alle in den Top vier.

19.04.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Mit Aitrang, Bertholdshofen, Eggenthal und Lengenwang waren es in der Rundenwettkampfsaison 2022/23 gleich vier Mannschaften aus dem Gau Kaufbeuren-Marktoberdorf, die in der Bezirksliga angetreten waren. Dabei erreichten das Quartett jeweils einen Tabellenplatz unter den Top Vier, sodass niemand wegen eines Abstiegs bangen muss.

Bertoldshofen scheitert am Ringergebnis des Teams

Die ersten Mannschaften der Schloßbergler Bertholdshofen und der Burgstaller Lengenwang schossen in der Gruppe 2. Am letzten Wettkampftag mussten die Bertholdshofer gegen den Tabellenersten aus Buching an den Stand. Bis zum Schluss war es spannend. Während Matthias Leonhart (381:390 Ringe) und Julian Brugger (371:380) sich auswärts geschlagen geben mussten, haben sich Lisa Brugger mit 380:379 Ringen und Hannes Endler mit 375: 369 Ringen ihre Punkte gesichert, sodass das Mannschaftsringergebnis entscheiden musste. Da hatte Bertholdshofen am Ende mit 1507:1518 das Nachsehen – steht zum Abschluss der Saison aber auf Tabellenplatz drei.

Michael Schrade Gruppenbester

Deutlich besser erging es den Lengenwangern im Derby gegen St. Ulrich Seeg. Lediglich Alexander Heupel musste seinen Punkt abgeben, Michael Schrade (387:379), Christoph Grotz (385:382) und Rebecca Hebeisen (381:377) siegten mit hervorragenden Ergebnissen. Schrade überzeugte zudem in der Einzelwertung mit einem Ringdurchschnitt von 385,10 Ringen und schneidet als Gruppenbester ab. Kein Wunder also, dass Burgstaller Lengenwang sich auf Platz zwei der Tabelle behauptet.

Eggenthal siegt souverän

In Gruppe 3 der Bezirksliga kämpften NAWE Eggenthal und Almarausch Aitrang um ihre Punkte. Aitrang musste ähnlich wie Bertholdshofen im letzten Wettkampf gegen den Tabellenersten, in diesem Fall Breitenbrunn, antreten. Auch hier hatten die Ostallgäuer das Nachsehen mit 1:3 Punkten. Zwar fuhr Josef Moser auf Position 1 mit 384:382 Ringen Punkte ein, Stefan Lingg (382:388), Herbert Schindele (366:371) und Anna Holzheu (371:380) waren allerdings chancenlos. Als letzte Mannschaft im Bunde schoss Eggenthal beim letzten Rundenwettkampf einen perfekten Durchgang gegen den Schützenverein Egg. Alle vier angetretenen Schützen gingen als Sieger vom Stand: Florian Schwärzer (390:380), Maike Waldner (388:376), Magnus Gerle (378:374) und Selina Schleifer (372:363).

Josef Moser ist bester in der Gruppe

Auch in dieser Gruppe kamen die Einzelsieger letztendlich aus Ostallgäuer Gau: Josef Moser schoss sich mit hervorragenden 388 Ringen auf Position eins, knapp dahinter positionierte Schwärzer sich mit 387,50 Ringen. So eng es bei der Einzelwertung herging, so knapp ging es auch bei der Tabellenplatzierung einher. Sowohl Aitrang als auch Eggenthal hatten nach zehn geschossenen Runden 20:10 Mannschaftspunkte sowie 23:17 Einzelpunkte. So musste der direkte Vergleich herangezogen werden, weshalb Eggenthal schlussendlich mit einem Ringergebnis von 1516,30 Ringen auf Tabellenplatz drei landete, während sich Aitrang mit 1502,80 Ringen mit Tabellenplatz vier zufriedengeben muss. Ein Ergebnis, das in der kommenden Saison nach einer Revanche schreit.