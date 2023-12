Die SG ist weiterhin ersatzgeschwächt - aber braucht dringend Punkte

Die SG Kaufbeuren/Neugablonz steht vor der nächsten schweren Aufgabe beim Aufsteiger in die Handball-Bezirksoberliga. Wieder fehlen wohl wichtige Spieler.

01.12.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Eine weitere schwere Aufgabe wartet auf die Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz. Sie müssen am Samstag in der Bezirksoberliga zum starken Aufsteiger HSG Gröbenzell-Olching.

Enge Tabellensituation

Ersatzgeschwächt und einen Punkt hinter den Gastgebern – so stellt sich die Ausgangslage für die Herren I von Trainer Christian Klöck am heutigen Spieltag dar. Die Gröbenzeller (9:9 Punkte) stehen auf Rang 7, die Kaufbeurer sind augenblicklich 10. (8:10). Zwischen dem 4. und dem 10. Platz sind es nur zwei magere Punkte, die die Mannschaften trennen. Deswegen ist jeder Punkt wichtig und jede Partie quasi ein „Vier-Punkte-Spiel“ im Kampf um den Klassenerhalt. Bei den noch verbleibenden drei Spielen – davon zwei Heimspiele – bis zur Weihnachtspause sind vier Punkte fast Pflicht. Doch die personelle Situation ist schwierig. Berufliche und private Verpflichtungen sowie Krankheitsfälle machen es dem Coach nicht leicht. Selten hat er ein eingespieltes Team zur Verfügung. So auch am heutigen Samstag. Wer schlussendlich in Gröbenzell auf der Platte stehen wird, entscheidet sich erst kurzfristig.

Die Zweite ist zum Derby in Buchloe

Die Herren II ist am Sonntag zu Gast beim VfL Buchloe. Zwar stehen die Gastgeber in der Tabelle direkt vor der SG, ein Punktgewinn wäre trotzdem eine Überraschung für die SG. Die weibliche C-Jugend tritt am Sonntag beim FC Burlafingen an. Gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer der Landesliga werden sich die Ostallgäuerinnen mächtig strecken müssen, um etwas Zählbares zu holen.

Zwei Heimspiele für Jugendmannschaften

Zwei Heimspiele des Nachwuchses der SG stehen am Sonntag noch auf dem Programm der SG: Die männliche B-Jugend will den Schwung aus der Partie gegen den TV Memmingen mitnehmen und gegen den punktgleichen TV Waltenhofen ab 14.30 Uhr einen Sieg holen. Die weibliche A-Jugend erwartet den Eichenauer SV. Im Hinspiel verbuchte die SG einen Erfolg (19:14). Doch nun herrschen andere Vorzeichen. Die Gäste haben sich stark verbessert, und bei der SG fällt nach wie vor die Stammtorhüterin aus. Trotzdem will die Mannschaft beide Punkte behalten und den vierten Rang behaupten. Voraussetzung dafür sind abermals eine starke Abwehr und eine Reduzierung der technischen Fehler. Sollte dann noch Treffsicherheit dazu kommen, steht einem Punktgewinn nichts im Weg. Anwurf ist um 16 Uhr. Beide Partien finden in der Turnhalle in der Turnerstraße in Neugablonz statt.