Zwischenbilanz der SPD: "Gehen Konflikten nicht aus dem Weg"

Halbzeit dieser Legislaturperiode im Stadtrat Kaufbeuren: Unsere Redaktion fühlt den Fraktionen auf den Zahn. Heute stellt sich die SPD.

21.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Drei Jahre, fünf Fragen, sechs Fraktionen: Die Halbzeit dieser Legislaturperiode im Kaufbeurer Stadtrat nutzt unsere Redaktion für Fragen an die Vorsitzenden der Fraktionen zu deren politischer Arbeit. Die Zwischenbilanz der SPD:

Geschrumpft: Die SPD-Fraktion zählt nur noch drei Mitglieder. Wofür stehen die Sozialdemokraten überhaupt?

Catrin Riedl: Das Engagement unserer Beauftragten Pascal Lechler (Sport und Bewegung) und Martin Valdés-Stauber (Vielfalt und offene Gesellschaft) reicht weit in unsere Stadtgesellschaft. Gemeinsam

stehen wir für die Lösung der Aufgaben unserer wachsenden Stadt. Kitas, Schulen, sozialer Wohnungsbau, Umweltschutz spielen eine große Rolle für die Lebensqualität.

Wohin wenden? Die Grünen haben sich mit der CSU eingelassen, dem Linken haben Sie selbst die rote Karte gezeigt. Mit wem wollen Sie Ihre Vorhaben umsetzen?

Riedl: Sportentwicklungsplan, Sanierung des Friedhofsgebäudes oder Klimamanagement: mit wechselnden Fraktionen werden wir auch in Zukunft Anträge einbringen und durchsetzen. Da wir

mehrere kleine Fraktionen im Stadtrat haben, ist nicht nur für die SPD das Thema „wechselnde Mehrheiten“ relevant.

Gute Beziehungen: Baureferent Helge Carl hat Ihr Parteibuch. Haben Sie davon schon profitiert?

Riedl: Helge Carl überzeugt durch frische Ideen, hohe Sachkompetenz und Kommunikationsfähigkeit. Der Stadtrat und die Bürger profitieren davon in großem Umfang. Da wir uns als Fraktion als Teil der Kaufbeurer Stadtgesellschaft verstehen, profitieren selbstverständlich auch wir!

Es lebe der Sport: Ein Sportentwicklungskonzept auf den Weg zu bringen, war Ihr großes Anliegen. Was werden Sie tun, damit daraus nicht ein weiterer Papiertiger in einer Rathausschublade wird?

Riedl: Kaufbeuren ist eine sportliche Stadt, also wird das Konzept größere Gruppen aus den Sportbereichen beschäftigen. Es dient der Neujustierungen, neuen Denk- und Handlungsansätzen. Wir sind sicher, dass in den nächsten Jahren durch Bürgerbeteiligung einiges zur Umsetzung kommt.

Harmoniesüchtig: Das neue konstruktive Miteinander im Stadtrat haben Sie jüngst gelobt. Gehen Sie Konflikten gerne aus dem Weg?

Riedl: Wenn wir das gute Miteinander loben, denken wir an viele Jahre, in denen es nicht um Sachthemen ging, sondern um Parteizugehörigkeit und Profilierungswünsche Einzelner. Wir sehen durchaus Konflikte, etwa in der Informationspolitik der Stadtspitze. Wir gehen Konflikten nicht aus dem Weg: Wir ziehen eine klare Grenze zur AfD und haben uns in einem grundsätzlichen Punkt klar von der Linken distanziert.

