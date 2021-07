Die Fehler der Staatsregierung hat Kaufbeuren alleine auszumerzen.

07.07.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Es war letztlich ein mit heißer Nadel gestricktes Gesetz, das die CSU 2018 schnell noch vor der Wahl durch den Landtag peitschte, um einem drohenden Volksbegehren zu entkommen. Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge war zwar ganz im Sinne der Bürger, aber bei laufenden Projekten löste sie viel Unmut aus. Und wie derzeit auch bei den Luftfiltern für die Schulen – am Ende müssen die Kommunen ausbaden, was in München schnell mal beschlossen wird.