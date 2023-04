Die Stadtgärtnerei lässt Kaufbeuren erblühen

18 Männer der Stadtgärtnerei Kaufbeuren lassen den Frühling auf den öffentlichen Flächen einziehen. Doch die 18 Männer haben noch viele weitere Aufgaben.

29.04.2023 | Stand: 19:00 Uhr

18 Männer der Stadtgärtnerei sorgen Tag für Tag dafür, dass es in Kaufbeuren grünt und blüht. Jetzt im Frühling sind ihre fleißigen Hände besonders gefragt: Die Kreisverkehrinseln und Blumenbeete an den großen Kreuzungen werden nach dem langen Winter neu bepflanzt, an die 70 Bäume müssen gesetzt, die Sportplätze gemäht, die Spielplätze gepflegt werden. Die dafür nötige Erde haben die ausschließlich männlichen Gärtner schon bereitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.